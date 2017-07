Toselli y los problemas que vive Colo Colo: "Me importa poco lo que pasa en la vereda del frente"

Universidad Católica y Colo Colo definirán el domingo al campeón de la quinta edición de la Supercopa. Desde las 12:00 horas en el Estadio Nacional, la UC y el Cacique jugarán la final del torneo y lo harán con dos panoramas muy distintos: mientras los cruzados gozan de tranquilidad y vienen de ganar en su primer partido, en los albos llegan tras ser goleados por La Serena y con el técnico Pablo Guede y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, muy cuestionado.

Pero, pese al mal momento institucional que viven los albos, Cristopher Toselli, arquero de los cruzados, hace caso omiso de los problemas dirigenciales que tengan sus rivales y llamó a enfocarse en lo futbolístico: “no lo veo como una ventaja (venir de ganar). Habla bien de nosotros haber ganado el primer partido de la temporada, pero acá es partido único, un clásico, otro torneo. No creo que lleguemos con ventaja, pero estamos preparados, motivados, y será una linda final con un estadio que me imagino que estará lleno“.

“Me importa poco lo que pase en la vereda del frente. Respeto a Colo Colo, pero no soy quien para dar una opinión sobre lo que están pasando. Me preocupo por mi equipo y nuestras necesidades, independiente de quién sea el rival. Lo dirigencial de ellos no me preocupa. Los problemas de Colo Colo hay que preguntárselos a ellos, meterme no es de mi agrado ni mi forma de ser“, agregó.

Además, sobre la presencia de Jorge Valdivia, quien aún no redebuta oficialmente por Colo Colo, el arquero fue claro para elogiar a un jugador de la calidad del Mago. “Sabemos la calidad de Jorge y le va a dar un tono distinto al torneo, que subirá el nivel de la competencia. Sabemos la calidad de jugador que es y de eso hay que preocuparse de Colo Colo, de lo futbolístico. Tenemos que analizar a los rivales, estudiarlos, y saber cómo nos enfrentan”, dijo.

“Me pone contento que vuelva con nosotros, es de la casa y se siente muy cómodo con nosotros. Está muy contento y eso es lo más importante para él, que se sienta cómodo. Llegó con confianza, feliz, y creció como jugador. Será un gran aporte para nosotros”, dijo Toselli sobre otro retorno que tuvo el fútbol chileno, el de Jeisson Vargas.

La Supercopa del fútbol chileno se disputará este domingo, a contar de las 12:00 horas en el Estadio Nacional, y mientras Universidad Católica buscará el bicampeonato tras haber ganado la edición anterior del torneo, en Colo Colo esperan sumar esta copa por primera vez a sus vitrinas.