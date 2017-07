Canales declara su amor por Unión: "Este es mi lugar, la camiseta que siempre sentí como propia"

Una vez más con la camiseta roja puesta y alimentando las expectativas de los hinchas de la Unión Española. Gustavo Canales fue protagonista de la presentación de los 10 refuerzos con que el equipo de Independencia sueña volver a ganar un título tras cuatro años de sequía.

Justamente en esa última estrella hispana (en el Transición 2013) Canales fue esencial y ahora en su cuarta aventura con el equipo espera devolver el cariño de la gente con una buena actuación, lejos de la triste imagen que dejó en el Botafogo de Brasil donde apenas jugó.

“Hoy tengo la suerte de volver al club donde siento una identificación especial, así que estoy muy entusiasmado, ansioso por jugar. Todavía no disputo un partido oficial durante este 2017, algo que me pasará la cuenta al principio, pero tengo que tener la paciencia de no cometer un paso en falso, pasando etapas y trabajaré a conciencia junto al cuerpo técnico porque no tengo duda de que cuando me toqué estar llegaré bien“, señaló el Mágico.

En la presentación que se realizó en el Estadio Español y que contó con la presencia, además de los nuevos fichajes, de Martín Palermo y Francisco Ceresuela, presidente del club hispano, el delantero confesó su amor por la camiseta roja.

“Este es mi lugar, la camiseta que siempre sentí como propia porque la gente y el club me hicieron sentir así, como en casa y todo fluye cuando uno se siente cómodo. Hoy se esperan cosas de mí y asumo esa responsabilidad”, sentenció Canales.

El delantero no le hizo el quite a su comentada salida de la U, justificando su fichaje en Brasil que tantas críticas le ha costado: “Me pasó factura y tomé desiciones forzadas por una cuestión física. Cuando me fui de Universidad de Chile no me sentía en condiciones de dar lo que tenía que dar“, pero fue enfático para aclarar que no se siente abatido por lo ocurrido: “No me arrepiento de ninguna de mis decisiones”, dijo dando vuelta la página.

Ahora y pese a que todavía no podrá debutar con el cuadro de Plaza Chacabuco sueña con el título, sin embargo, Canales le da la responsabilidad a los azules, Colo Colo y Universidad Católica para quedarse con el Transición: “Las obligaciones la tienen los grandes, esa mochila es de ellos“.

Para finalizar, el artillero que llegó al club el año 2009, y tuvo regresos en 2010 y 2013, confesó que no descarta dejar el fútbol a fin de campeonato, pero luchará por estar en la mejor condición: “No puedo esquivarle a esa opción porque ya se está acercando el tiempo por eso firme hasta diciembre, seré el primero en dar un paso al costado si no soy un aporte. A está edad uno ya se proyecta. De todas maneras uno se ilusiona con esta camiseta siempre he tenido un plus“.