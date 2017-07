Guardiola confirmó la permanencia de Bravo en el City y enfrió opción de Alexis

La primera temporada de Claudio Bravo en Manchester City no fue como se esperaba. Pese a que llegó para ser el titular en el equipo de Pep Guardiola, los errores le costaron caro y las críticas empezaron a ser cada vez más duras por parte de la prensa inglesa. Así, el chileno fue perdiendo espacio y perdió la titularidad a manos de Willy Caballero. Por si fuera poco, cuando finalmente recuperó su puesto, se lesionó en el clásico de Manchester y quedó fuera por todo el resto de la temporada.

Por eso, su continuidad en los Citizens estaba en entredicho y más aún con la llegada del joven Ederson Moraes, por quien los ingleses pagaron la segunda cifra más cara de la historia por un arquero para concretar su arribo desde Benfica. Además, mucho se especuló en Inglaterra con un posible arribo de Pepe Reina para tomar el puesto de arquero suplente, lo que relegaría del club al capitán de la Roja.

Sin embargo, fue el propio técnico de Manchester City, Pep Guardiola, quien confirmó que no irán por el español y aseguró la continuidad de Claudio Bravo en el club para la próxima temporada : “Será arquero del City para la próxima temporada. Iremos con Ederson, Claudio y los juveniles que tenemos en el club“.

Con su continuidad asegurada, ahora sólo resta saber quién será el titular para la próxima temporada, donde el joven brasileño se perfila con la primera opción por la alta cifra que se invirtió para su llegada.

PEP: Claudio Bravo will be a City keeper next season. We go with Ederson, Claudio and the young players we have.

