Justo Villar y su salida de Colo Colo: "Sucedieron cosas que quizá no sea bueno hacerlas públicas"

El arquero paraguayo Justo Villar encontró club tras ser desechado de Colo Colo, y en su presentación oficial con la camiseta de Nacional de Asunción, entregó algunos detalles de su abrupta salida del elenco de Macul, donde tenía contrato vigente.

“Tenía contrato hasta junio y hubo un momento en el que quisieron traer gente de afuera y yo ocupaba plaza de extranjero y mi recuperación iba a demandar un tiempo más largo. De ahí sucedieron otras cosas que quizás no sea bueno hacerlas públicas, pero esas fueron las primeras conversaciones, después sucedieron otras cosas que no estaban contempladas al principio”, partió diciendo el meta en declaraciones que reproduce radio Uno de Asunción.

Al final sólo traté con el presidente (Aníbal Mosa), pero es un tema difícil porque había hecho planes con mi familia de poder estar allí (en Chile) y de quedarme a terminar mi carrera en el club (Colo Colo), pero no se dio. Hoy prefiero abocarme a esto y serle útil a Nacional que es mi compromiso”, añadió el ex mundialista.

El guaraní no se quedó ahí en sus palabras para el elenco albo: “yo le tengo un cariño enorme al club, había proyectado quizá otra manera de finalizar mi vida deportiva en Colo Colo, pero no fue así, el fútbol a veces no te deja cumplir las metas o sueños, pero se te abren otras puertas y se abrió la de Nacional tal como el 2013 que terminamos coronando con un campeonato”.

Publimetro.cl Justo Villar tiene nuevo club tras ser desechado por Colo Colo El veterano arquero paraguayo volverá a Nacional de Asunción, elenco en el que estaba antes de llegar a Chile.

Acerca de su condición física contó que “estoy en recuperación, todavía me queda un par de meses para estar a plenitud… la idea no es volver a forzar mi físico como me pasó la última vez en Colo Colo, donde terminé pagando la consecuencia de eso”.

Justo Villar firmó un año de contrato con la tienda paraguaya, en la cual ya estuvo en el primer semestre de 2013, donde se dio el lujo de ser campeón.