La molestia de Esteban Paredes: "Hay una persecución muy grande contra Colo Colo"

Una profunda molestia mostró Esteban Paredes ante las últimas publicaciones en la prensa sobre el presente de Colo Colo. El capitán del Cacique descartó de plano la existencia de problemas internos en el cuadro albo y planteó que existe una “persecución muy grande” contra la institución de Macul.

En la conferencia de prensa de presentación de la Supercopa 2017, el goleador colocolino fue el más requerido por los medios de comunicación presentes. Cuando se abrieron las consultas, la primera pregunta para Paredes apuntó a la difícil semana vivida en Pedrero y a la posibilidad de emigrar a Peñarol de Uruguay que tiene el veterano delantero.

“Quiero ser súper claro. Estamos enfocados solamente en la final, todo lo otro lo hemos dejado de lado, para eso hay otras personas. No voy hablar más de lo que dije a la prensa uruguaya, después hay que ver si mi futuro es acá o en otra parte”, fue la primera respuesta de un Visogol que de entrada dejaba en claro su molestia.

Posteriormente se le volvió a consultar por el ambiente en Macul, ante lo que contestó que “se han dicho muchas mentiras, hay una persecución muy grande contra Colo Colo, ustedes (periodistas) más que nada. Están mal informados, el camarín está súper bien, estamos muy enfocados en el domingo y estamos mentalizados en levantar la copa”

Al justificar sus desmentidos a lo que han informado los medios de comunicación sobre Colo Colo, el Tanque sostuvo que “lo que hemos dicho es la realidad. No sé de dónde sacan la información y no son claros. Estamos hablando de hombre a hombre, no hay que tirar la información y esconder la mano”.