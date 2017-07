Miguel Ramírez cerró la puerta a Colo Colo y buscará hacer historia con San Luis

El director técnico de San Luis de Quillota, Miguel Ramírez, suena en Colo Colo si es que Pablo Guede sale del club en el corto plazo debido a los malos resultados obtenidos en el Cacique.

El pasado del Cheito en el Cacique genera el “bichito” de que algún día sea el entrenador albo, pero para eso falta mucho según el ex campeón de la Copa Libertadores 1991 con los de Macul.

“Eso ha sonado en todos lados, desde que terminó el torneo y ahora que se está iniciando otro y la verdad, incomoda. Tengo contrato vigente, firmé contrato con San Luis y estoy iniciando el proceso nuevo que espero que sea más fructífero posible“, dijo Ramírez con molestia en conferencia de prensa en Quillota.

En esa línea, el ex Universidad Católica tiene un objetivo claro, que es hacer historia con los canarios en su segunda temporada al mando del equipo de la quinta región, por eso tiene su foco en ese afán.

“Mi meta es clasificar a un torneo internacional con San Luis, por lo que no estoy perdiendo el foco. Tengo súper claro qué es lo que quiero“, indicó Ramírez.

Y no se quedó allí, el ex zaguero sentenció que “pueden haber rumores, pero no depende de mí“.

San Luis no tuvo un buen debut en la Copa Chile, ya que cayó por 2-1 ante Copiapó como visita y deberá remontar la llave de primera fase este sábado en el estadio Lucio Fariña Fernández.