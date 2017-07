El problema que debe solucionar Germán Voboril para poder llegar a la UC

Universidad Católica dio con el nombre para reemplazar a Alfonso Parot. Los cruzados pretenden contratar al argentino Germán Voboril, sin embargo el lateral trasandino de 30 años debe solucionar un problema contractual con Racing Club, elenco dueño de su pase, para poder recalar en la precordillera.

El futbolista surgido en las inferiores de San Lorenzo de Almagro jugó a préstamo durante la última temporada en Newell’s Old Boys, club que le quedó debiendo 3,8 millones de pesos argentinos. Ante ello, el zurdo, asesorado por Futbolistas Argentinos Agremiados (equivalente al Sifup), intimó a la Academia de aquella morosidad.

En calidad de club solidario (por ser el dueño de su carta), Racing también es responsable de aquella deuda, de acuerdo a lo que se reclama desde la agrupación sindical. Si el monto en cuestión no se cancela, Voboril puja por quedar con el pase en su poder y negociar como agente libre.

“El jugador tiene contrato vigente con Racing, viene de un préstamo de Newell’s Old Boys y el técnico no lo considerará para esta nueva etapa“, explica Alfredo Chiodini, vicepresidente del club de Avellaneda sobre la situación contractual del campeón del mundo Sub 20 con la Albiceleste en Canadá 2007.

Ante la opción de que el carrilero quede como jugador libre, debido a la deuda reclamada y la falta de consideración por parte del DT Diego Cocca, el directivo del cuadro bonaerense sostiene que “estamos en una negociación. De nuestra parte, estamos al día con todos los sueldos en Racing“.

Por lo mismo, Chiodini deja en claro que si Universidad Católica desea contar con los servicios de Voboril, los contactos pertinentes deben llegar a las oficinas de la Academia. “Deben conversar con nosotros, tiene contrato vigente”, plantea, recordando que el vínculo del lateral se extiende hasta diciembre de 2018.

Voboril es la carta del cuerpo técnico de Mario Salas y la gerencia deportiva de Cruzados para cubrir la baja del Poncho Parot. Eso sí, también barajan otros nombres: Misael Dávila de Deportes Iquique y Luciano Balbi del Real Valladolid. La opción de Ronald de la Fuente de la Universidad de Concepción perdió fuerza.