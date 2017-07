Real Madrid confirma millonario traspaso de Morata al Chelsea

Real Madrid y Chelsea hicieron oficial este miércoles su acuerdo para el pase del atacante Álvaro Morata desde el club español al inglés, a la espera de la negociación personal con el jugador y el reconocimiento médico.

“El Real Madrid CF y el Chelsea FC han acordado el traspaso del jugador Álvaro Morata, pendiente del reconocimiento médico pertinente. El club quiere mostrar su agradecimiento por estos años de dedicación y profesionalidad, y por su comportamiento ejemplar desde su formación en nuestro cantera hasta su trayectoria con el primer equipo”, afirmó el vigente campeón de España y de Europa, en un breve comunicado en su página web.

Luego, el monarca del fútbol inglés también confirmó en su página web el acuerdo, que había sido avanzado unas horas antes por la prensa.

“El Chelsea Football Club y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso de Álvaro Morata a Stamford Bridge. El traspaso está ahora sujeto a la negociación de los términos personales y al reconocimiento médico“, señalaron los Blues.

Ninguno de los dos equipos habla de las cuestiones económicas, pero el diario deportivo Marca publicó que rondaría los 80 millones de euros (92 millones de dólares).

La prensa deportiva española ya había informado sobre el deseo del jugador español de abandonar el Madrid desde el final de la última temporada, por la falta de minutos ante la competencia que supone el tridente ofensivo de la BBC (Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo).

Aunque en un principio se había especulado con un posible interés del Mánchester United, en los últimos días había vuelto a tomar fuerza la posibilidad del Milan o del Chelsea.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata…https://t.co/uuenBgcPH2

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 19, 2017