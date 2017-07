Milagro: Shane McMahon salvó su vida tras accidente en helicóptero

Un milagroso escape tuvo este miércoles Shane McMahon, el heredero de la WWE, quien sufrió un grave accidente en helicóptero en Estados Unidos, según varios reportes de prensa.

“Shane O’Mac” viajaba en esta aeronave, cuando capotó en la costa de Long Island, según informó TMZ, sin embargo resultó ileso de este incidente, el que está siendo investigado.

Hasta ahora se supo que el vehículo, modelo Robinson R-44, sufrió una falla en el motor y debió amarizar de emergencia.

A helicopter carrying @shanemcmahon made an emergency landing today in the Atlantic Ocean near Long Island, N.Y. https://t.co/3ppTqYTPsP

— WWE (@WWE) July 19, 2017