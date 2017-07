Arancibia no se agranda en la U: “Me ha cambiado la vida, pero tengo los pies en la tierra”

El delantero Francisco Arancibia vive días muy felices en Universidad de Chile. El primer refuerzo confirmado de los azules para el torneo de Transición 2017 marcó en su debut oficial con la camiseta de la U, el pasado domingo ante Ñublense, pero aún así, el Pollito dice estar enfocado sólo en su juego y no pensando en presiones externas al juego.

“Me ha cambiado la vida un poco, la gente ya me conoce, pero soy muy tranquilo, tengo mi familia atrás que siempre me aconseja y tengo los pies sobre la tierra porque, no me puedo desviar de este momento que vivo“, aseguró el ex jugador de Palmeiras de Brasil en conferencia de prensa.

Por otra parte, Arancibia destacó a Jean Beausejour y a David Pizarro como los jugadores que más le han llamado la atención al compartir en un mismo equipo. Mientras que el primero es amigo de su familia, al segundo le destaca su talento con el balón.

“Todos son grandes jugadores. A Jean lo conocía pero en este tiempo entrenando nunca había tenido la opción de ver a David Pizarro. Su estilo de juego es impresionante. Yo lo veía jugar en las grandes ligas cuando pequeño, entonces me asombró bastante cómo juega con la pelota“, señaló el nuevo ariete azul.

Además, el atacante confesó que no tenía idea que su tío Franz también había debutado con un gol en la U en 1991. Ante eso, el ex futbolista lo llamó, felicitó y aconsejó por lo que viene a futuro.

“Me aconsejó y después me enteré (lo del gol en el debut). No sabía que mi tío también había debutado con gol y me llamó que estaba contento por la coincidencia“, concluyó.