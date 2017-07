Chicharito deja Alemania y lleva sus goles de vuelta a la Premier League

El West Ham United inglés llegó a un acuerdo con el Bayer Leverkusen alemán para hacerse con los servicios del atacante mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, que debería firmar con el equipo londinense en los próximos días, anunciaron los dos clubes este jueves.

En un comunicado, el West Ham precisó que el jugador de 29 años “va a volar a Londres en los próximos días para cerrar el contrato y someterse al reconocimiento médico“.

Según la prensa británica, el costo de la operación es de 13 millones de libras (14,5 millones de euros).

A deal has been agreed for @CH14_https://t.co/6oTXPx6VTr

