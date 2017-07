Estados Unidos domina el Abierto británico de golf tras la primera ronda

Jordan Spieth, Brooks Koepka y Matt Kuchar: tres estadounidenses ocupaban el jueves al término de la primera jornada el liderato en el Abierto Británico de golf, tercera cita del Grand Slam, confirmando el gran arranque de su país en Southport, en el histórico campo de Royal Birkdale.

En total fueron cinco estadounidenses entre los once primeros después del primer día. Desde 1995, 13 ediciones de The Open Championship de 22 han sido conquistadas por un golfista originario de Estados Unidos.

Koepka, undécimo del mundo, podría añadirse a esta selecta lista. Con tres ‘birdies’ consecutivos en los hoyos 11, 12 y 13, salió magistralmente de un bunker con un ‘eagle’ en el hoyo 17.

El golfista de Florida llega a este torneo con el aval del título en el US Open en junio. La última vez que el campeón del Abierto de Estados Unidos acabó líder el primer día del Abierto Británico terminó levantando el trofeo: fue Lee Trevino, campeón en 1971.

Además, consiguió este jueves la tarjeta más baja de golpes para un campeón del US Open en una primera jornada del British Open. Y lo hizo tras llegar a esta cita casi sin preparación, según admitió, desde el éxito en el ‘grande’ en su país a mediados de junio.

Kuchar, por su parte, ha estado ya en el ‘Top 10’ en los cuatro torneos del Grand Slam. Su mejor resultado en el Abierto Británico es un noveno puesto en 2012.

Por su parte, Spieth consiguió salir perfectamente de una situación difícil en el hoyo 13. “Esta primera jornada era muy importante, teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas que dan para lo que viene”, analizó el número 3 del mundo.

Detrás de los tres estadounidenses, el inglés Paul Casey, el sudafricano Charl Schwartzel están a un golpe (-4 bajo par).

El mejor amigo de Spieth, Justin Thomas, forma parte de un grupo de seis jugadores que presentaron una tarjeta de 67 golpes (-3 bajo par).

.@jordanspieth is the joint-leader of The Open after and a bogey-free Round 1. Will he continue to tame @RoyalBirkdale_ tomorrow? #TheOpen pic.twitter.com/cXe5wK6bws

— The Open (@TheOpen) July 20, 2017