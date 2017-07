Álvaro Morata sorprende y se presenta en Chelsea con un trabajado inglés

Álvaro Morata dejó Real Madrid para recalar en Chelsea en una operación que rondaría los 80 millones de euros (92 millones de dólares). El delantero español tendrá su segunda experiencia fuera de la Casa Blanca, tras su paso por Juventus de Italia, con el que ganó dos Scudettos y llegó a la final de la Champions League 2015.

Este viernes, el ariete de la selección española fue presentado oficialmente en el conjunto londinense tras superar los exámenes médicos. Su contrato será por las próximas cinco temporadas.

“Estoy muy feliz por estar aquí. Siento una emoción increíble por ser parte de este gran club. Estoy deseando trabajar duro, marcar muchos goles y ganar el máximo número posible de trofeos“, señaló el futbolista hispano.

En un hecho curioso, el futbolista le envió un saludo a los fanáticos azules en un trabajado inglés.

A message from the new boy, @AlvaroMorata…#WelcomeMorata pic.twitter.com/zcNI9CGC1h

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2017