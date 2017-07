Froome a un paso del triunfo en el Tour de Francia y defenderá su liderato en una crucial contrarreloj

El líder de la clasificación general, Chris Froome, y sus principales rivales en la lucha por el Tour de Francia, Romain Bardet y Rigoberto Urán, guardaron fuerzas en la 19ª etapa, una jornada de transición en la que ganó el noruego Edvald Boasson Hagen, en la víspera de una contrarreloj decisiva en Marsella.

A falta de dos días para el final, Froome (Sky) conserva las diferencias con respecto a sus perseguidores, con 23 segundos de margen sobre el francés Bardet (AG2R) y 29 por delante del colombiano Urán (Cannondale), que será teóricamente su gran rival y principal amenaza el sábado en la contrarreloj.

Esa crono de 22,5 kilómetros en la ciudad mediterránea dictará sentencia antes de la llegada final del domingo a París. Los grandes nombres del pelotón, tras dejar atrás los Alpes, vivieron este viernes como un día de enlace, sin asumir riesgos y pensando en Marsella.

