Hoyos abre opción a más refuerzos en la U: "No sé si con Pinilla se cierran las contrataciones"

Ángel Guillermo Hoyos habló en la previa del duelo por Copa Chile ante Ñublense. El entrenador de Universidad de Chile no pudo dejar pasar el arribo de Mauricio Pinilla al elenco universitario y llenó de elogios al delantero que jugó la última temporada en el Genoa italiano.

“Creo que estar 14 años en Europa no es fácil, era impensado, por su trayectoria era difícil que dejase sus años en Europa por venir acá y es importante que alguien de la capacidad y categoría de Pinilla haya hecho el esfuerzo para venir a su institución por un sentimiento por el club y su gente“, señaló sobre Pinigol y sorprendió diciendo que “no sé si con la llegada de Pinilla se cierran las contrataciones“.

Luego, agregó que “comparar a Pinilla con otro jugador es una falta de respeto, tiene un nombre propio. El tema físico de él lo iremos viendo a través de las pruebas físicas y por las conversaciones que tengamos, decir una fecha para cuando estaría en cancha no sería correcto“.

El ex seleccionador boliviano continuó con las loas para su plantel y luego personificó en David Pizarro: “Contar con jugadores de esa categoría ( Herrera, Jara, Beausejour) en este campeonato, es un honor. Contar con David Pizarro es un privilegio, él es un seductor del fútbol, a los que nos gusta el fútbol, lo admiramos. Faltan meses para su retiro de y tiene que disfrutar hasta cuando él lo sienta así. Lo queremos por mucho tiempo“, enfatizó.

También recordó a Felipe Mora, goleador azul en el último torneo y que partió a Cruz Azul. “Felipe tuvo una temporada impresionante, el colaboró muchísimo en todos los logros pero el colectivo también lo ayudó a él. Un abrazo a Felipe, que lo queremos mucho y es un chico maravilloso, deseo que todo le salga muy bien“, sentenció.

Otra arista que tocó el ex jugador fue la situación de Isaac Díaz y Leandro Benegas, supuestos suplentes de Pinilla en el ataque azul. “La predisposición al trabajo de Isaac ha sido extraordinaria, el se exige permanentemente. Ha estado poco con el grupo ya que ha tenido trabajo especial. Me sorprende su gran capacidad de sacrificio para trabajar con esa intensidad. Leandro Benegas fue uno de los artífices en silencio de nuestros logros, hablar de su salida no es respetuoso“, dijo.

Sobre el duelo ante los chillanejos, de este 22 de julio, fue escueto y no dio por sentenciado el duelo: “Respetamos a todos los rivales, si no no seríamos competitivos. No es una llave cerrada, será un partido intenso y nosotros estamos muy mentalizados“, comentó.