Ontivero encontró su lugar tras salir de la U: "Jugar en Venados es mi sueño desde niño"

El paso de Lucas Ontivero fue para el olvido en la Universidad de Chile, sin embargo, el fútbol entrega nuevas oportunidades en cada mercado de fichajes, por lo que su nueva aventura en Venados de México será su oportunidad de cambiar esa alicaída imagen.

El volante argentino, que según su representante en los azules no rindió debido a “la joda, las chicas y el mal camino” se mostró feliz de poder llegar al fútbol azteca pese a que tendrá que jugar en la liga de ascenso, motivado por una cuestión personal.

“No es un retroceso en mi carrera, porque Venados es un club de donde me crié, y le tengo mucho cariño, y tenía ganas de sacarme la espinita de cuando era chico, como lo tengo igual con Independiente de Argentina en donde tampoco pude debutar”, dijo Ontivero al sitio Vavel.com en su presentación.

Además, el mediocampista se muestra confiado de poder cambiar la mirada de los hinchas tras su fallido paso por Chile, pese a que la U terminó siendo campeón del último Torneo de Clausura.

“Estoy muy tranquilo, el número 10 no me pesa, he usado varios números importantes en mi carrera. No siento ninguna presión, vengo a aportar mi grano de arena para que el equipo le vaya bien”, señaló demostrando sus ganas de progresar en los seis meses de contrato que tiene.

Para terminar, Ontivero dio a conocer a los hinchas del equipo de Mérida sus características: “Con Marioni estoy jugado como medio, un tipo enganche, aunque naturalmente soy extremo. Estoy preparado para jugar en la posición en la que el entrenador decida usar, mientras le haga bien al equipo”, finalizó.