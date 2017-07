Pato Rubio y su regreso a Chile: "No me volvía loco volver a la U"

Patricio Rubio está de vuelta en el fútbol chileno y buscará recuperar su buen nivel en Everton, que de la mano de los propietarios mexicanos de la institución, quiere competir con los equipos grandes en el Torneo de Transición.

Los viñamarinos dieron el golpe para quedarse con su fichaje después de una buena temporada en la segunda división azteca, jugando por Dorados de Sinaloa y ahora sueña con demostrar su poder goleador: “El último tiempo en México fue bueno. Peleé una final donde no se logró el objetivo. Sin embargo, me convenció el proyecto de Everton. El profe (Pablo ‘Vitamina’ Sánchez) también es importante. Estoy con la idea de retomar mi nivel”, señaló en una entrevista con La Tercera.

Con la camiseta de los Oro y Cielo puesta, el atacante desclasificó que estuvo cerca de regresar a la Universidad de Chile pero en el cuadro capitalino prefirieron los goles de Isaac Díaz: “Tuve posibilidades de volver a la U. Se barajó en su momento, pero no se dio. Por ahí por decisión de ellos, por decisión nuestra, no lo sé. Al final terminó llegando Isaac Díaz. Tampoco me volvía loco volver a la U. Las cosas se dan cuando se tienen que dar“, señaló en el matutino.

La notable campaña en que anotó 29 goles con los azules en la temporada 2013/14 le valió un contrato millonario en el Querétaro, sin embargo, para Rubio el paso le significó perder en lo futbolístico: “A lo mejor fue una mala decisión, quizás apresurada, pero era muy buena económicamente. En lo deportivo sí puedo decir que fue mala. Pero ya está hecho, y aún estoy joven, recién tengo 28 años. Puede ser que me exigieran mucho de inmediato. Tuve unos partidos malos y me sacaron. Era medio raro según mi forma de ver. Querétaro es un club que compra jugadores todos los torneos, que gasta mucha plata y te reemplaza como si nada. No terminé de acomodarme y acostumbrarme”.

El “9” ruletero avizora una buena campaña en el próximo campeonato lo que podría significar un trampolín para relanzar su carrera internacional: “Sí, claro. Me gustaría retomar mi nivel. Más adelante, con más experiencia, me gustaría volver al extranjero. Pero mi misión ahora es ayudar a los más jóvenes. Soy de los mayores, con el Banana Suárez. Tengo la suerte de haber ganado varios títulos, y esa experiencia la quiero transmitir”, finalizó.