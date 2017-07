Pepe Rojas en su llegada a San Luis: "Los hinchas me ponen la piel de gallina con sus mensajes"

San Luis de Quillota dio la gran sorpresa del mercado de pases del fútbol chileno al anunciar como refuerzo a José Pepe Rojas, histórico ex defensor de la Universidad de Chile.

El Pepe, tras ser oficializado como nuevo futbolista de los canarios, habló en conferencia de prensa sobre lo que significa llegar al cuadro que dirige Miguel Ramírez para este segundo semestre.

“Estoy muy contento, me ponen la piel de gallina los buenos comentarios de la gente de Quillota. Uno quiere sentirse valorado y eso me han brindado acá desde que llegué hasta la ciudad. Trabajaré para estar a la altura de esta institución“, dijo Rojas. “Agradezco a la directiva y el cuerpo técnico, que depositaron su confianza en mi persona e hicieron todos los esfuerzos para estar acá“, añadió.

Además, Rojas fue consultado por la situación que le tocará cuando deba marcar a Mauricio Pinilla y a Jorge Valdivia que regresaron al fútbol chileno, sentenció que “eso lo maneja el cuerpo técnico, pero sería bonito“.

“Bueno, ojalá que tenga un bonito ambiente este campeonato, por todos los compañeros que han vuelto y que estuvieron muchos años afuera, pero hoy estoy comprometido con San Luis“, agregó.

Sobre su arribo al cuadro canario, el ex campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los azules y de la Copa América 2015 con la Selección chilena se mostró muy esperanzado y aseguró que se tomará este pas con muucho “profesionalismo”.

“Uno como jugador se tiene que adaptar siempre a todo. Estoy con la mejor disposición de estar acá, sino me hubiese quedado en mi casa. Tomaré esto con profesionalismo“, expresó.

Asimismo, dijo que “el objetivo construir día a día lo que nos planteamos todos, que es posicionar a San Luis en una copa internacional y hacer un buen campeonato, como lo ha hecho hasta ahora“.

Finalmente, sobre su paso por el Lorca FC de la Tercera División española, el zaguero contó que no renovó en el cuadro que ascendió a la segunda categoría ya que “no llegamos al acuerdo que habíamos pactado y yo siempre he sido de una sola línea“.

“Habían cosas que se habían pactado y no se llevaron a cabo, así es que preferí darme una vuelta y seguir con mi cabeza en alto“, sentenció.