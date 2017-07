Empujones, escupos y desmanes: Las polémicas de los últimos 11 años en el clásico Colo Colo-UC

El clásico Colo Colo-Universidad Católica, que en los últimos 11 años ha tenido una serie de situaciones que empañaron uno de los cotejos más importantes del fútbol nacional, tendrá un nuevo capítulo este domingo en la Supercopa de Chile, desde las 12:00 horas en el Estadio Nacional.

A continuación recordamos las mayores polémicas que han marcado este tradicional cotejo en la última década.

Torneo de Apertura 2006: Colo Colo 2-3 UC, el clásico en que Jorge Valdivia denunció a las cámaras que el juez Rubén Selman lo iba a expulsar y tras cartón vio la roja. Los albos ganaban 2-0 y finalmente la UC lo dio vuelta y se impuso 3-2 en el Monumental.

Torneo de Apertura 2007: Colo Colo 2-1 UC, duelo clave en la lucha por el título y el Cacique se impuso apretadamente en el Monumental. Al final, hubo pelea entre Claudio Borghi y el PF cruzado (en la Roja) Alejandro Richino. Además, Luis Núñez tuvo un encontrón con Arturo Sanhueza e incluso lo amenazó de muerte.

Torneo de Apertura 2008 – cuartos de final ida: Colo Colo 3-1 UC, el Cacique buscaba el pentacampeonato y comenzó con el pie derecho venciendo a Católica, pero con un polémico arbitraje de Enrique Osses, quien expulsó a tres cruzados (Albert Acevedo, Facundo Imboden y Darío Bottinelli) y al DT Fernando Carvallo. Bottinelli encaró al juez y estuvo a punto de golpearlo, tras un mal cobro. El mismo árbitro reconoció, años después, que fue uno de sus peores cometidos. Los albos avanzaron, pero luego cayeron en la final con Everton.

Torneo 2010: Colo Colo 3-2 UC, los albos ganaron y sacaron seis puntos de ventaja a seis fechas del final del certamen. Pese a ello, igual terminarían cediendo el título a la Católica. Pero ese partido tuvo un hecho puntual: David Henríquez, ex albo, escupió al colocolino Sebastián Toro en el túnel camino a camarines. Recibió seis partidos de sanción y se perdió la parte final del torneo donde los de Juan Antonio Pizzi lograron una espectacular remontada.

Torneo de Apertura 2011, cuartos de final ida: Colo Colo 2-4 UC, los cruzados lo dieron vuelta en el Monumental y confirmaron su favoritismo. Los de Juan Antonio Pizzi vencieron a los de Américo Gallego y ambos entrenadores protagonizaron un encontrón cuando el Tolo fue expulsado.

Torneo de Transición 2013: Colo Colo 0-1 UC, era un mal momento de los albos y bueno de los cruzados. Eso se reflejó en el Monumental con un nuevo triunfo de la franja, donde Felipe Flores agredió a Cristopher Toselli, ganándose la roja inmediata. Sin embargo, Nicolás Castillo no se la aguantó y también golpeó a Flores y fue expulsado. Un duelo caliente en Macul.

Torneo de Apertura 2013-14: UC 1-0 Colo Colo, nuevamente polémica en San Carlos, esta vez en un cerrado partido que ganaron lo de la franja con gol de Ismael Sosa para seguir peleando el título con O’Higgins. Christian Vilches se ganó la roja por golpear a Milovan Mirosevic tras un encontrón con Nicolás Castillo.

Torneo de Apertura 2014-15: UC 1-2 Colo Colo, el Cacique peleaba el título con la U y ganaba 1-0 en la precordillera. Hasta que vino un centro sobre el área alba y una bomba de estruendo cayó desde la barra cruzada cerca de Justo Villar, el paraguayo quedó aturdido y lo aprovechó Mark González para anotar el empate. Los albos reclamaron, pero el gol fue cobrado. Al final, un tanto de Pajarito Valdés le dio el triunfo a los albos, pero el hecho sigue siendo recordado.

Torneo de Clausura 2014-15: Colo Colo 0-3 UC, bochorno en Macul. Los cruzados le daban un baile a los albos y los hinchas del Cacique no se aguantaron la rabia, tirando proyectiles e invadiendo el campo en el segundo tiempo. El partido, pese a los graves incidentes, no fue suspendido y los albos no fueron sancionados. Al final, ambos equipos vieron como Cobresal levantó la corona.

Torneo de Apertura 2015-16: UC 2-1 Colo Colo, quizás el más polémico y emocionante duelo de los últimos tiempos en este clásico. Esteban Pavez fue expulsado por escupir a Marco Medel, el Cacique lo había empatado con 10 hombres en el 2º tiempo y al final Roberto Gutiérrez le dio la victoria a la franja en el minuto 96. Locura total en San Carlos y los jugadores colocolinos se fueron de la cancha recordándoles a los hinchas el mote del segundo lugar. Esteban Paredes fue el principal protagonista y luego fue sancionado de oficio. El título de ese certamen igual quedó en Macul.

Torneo de Clausura 2015-16: Colo Colo 3-0 UC, la polémica ocurrió antes del partido, cuando Nicolás Castillo -quien estaba fuera por lesión de ese partido- calentó el duelo publicando en redes sociales que debían “mantener la paternidad en el vertedero” en alusión al Monumental. El partido fue todo del Cacique, que lo ganó cómodamente, se escapó seis puntos de los franjeados y luego acusó a Castillo al Tribunal de Disciplina, pero éste desestimó la situación. La historia se dio vuelta después, porque los cruzados conquistaron el título.

Copa Chile 2016, semifinal ida: UC 0-1 Colo Colo, una de las polémicas más calientes de este clásico. El choque Diego Buonanotte-Esteban Pavez, donde el colocolino molestó al argentino con el trágico accidente de 2009 en el que murieron tres amigos del Enano. Una acción repudiable que terminó con fuertes cuestionamientos del medio nacional contra el jugador albo quien negó lo ocurrido, pese a que las cámaras fueron elocuentes.

Copa Chile 2016, semifinal vuelta: Colo Colo 2-0 UC, fue una de las más insólitas de todas las polémicas entre ambos, ya que Jaime Valdés se hizo expulsar cuando el Cacique ya tenía el triunfo y el paso asegurado a la final del certamen, cuando le tomó el pelo a Carlos Espinosa. El Pajarito cayó en la trampa y recibió la roja, lo que le significó perderse la definición con Everton.

Torneo de Clausura 2016-17: Colo Colo 2-0 UC, el Cacique de Guede volvió a vencer a los cruzados en el último duelo oficial entre ambos, pero la polémica fuera en la salida de los camarines, cuando Mario Salas se enfrentó con el DT albo y el plantel colocolino, con lo que fue expulsado por el juez Patricio Polic en el entretiempo. El Comandante fue sancionado con dos fechas.

Bonus track: Cristián Álvarez encaró a hincha de Colo Colo en 2002 que lo insultaba.