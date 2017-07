Sebastián Beccacece es el nuevo técnico de la Selección Argentina Sub 20

Sebastián Beccacece fue oficializado como técnico de la selección Sub 20 de Argentina. Lo acompañarán en este nuevo desafío Nicolás Diez (ayudante técnico) y Martín Bressán (preparador físico).

Los tres profesionales han trabajado juntos en Universidad de Chile, junto a Jorge Sampaoli, y Defensa y Justicia, última experiencia de este trío antes de llegar junto al casildense a la Albiceleste.

El joven adiestrador llega a la categoría para reemplazar a Claudio Úbeda, quién no convenció tras no pasar la fase de grupos en el último Mundial Sub 20 de Corea del Sur.

El debut oficial de Beccacece en la Sub 20 trasandina será en Chile, ya que en 2019 se desarrollará en el país el Sudamericano de la categoría. El torneo entregará cuatro plazas para el Mundial, 2,5 cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2010 y dos para los Panamericanos de ese mismo año.