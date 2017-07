Sebastián Vegas piensa en grande: "Mi sueño es llegar a la élite del fútbol mundial"

Con apenas 20 años, Sebastián Vegas es el segundo chileno más joven en la Primera División del fútbol mexicano, tras el recién llegado Víctor Dávila (19). Pese a su corta edad, el defensa se transformó en inamovible del Morelia durante la última campaña, pero una lesión le impidió disputar los playoffs por el título.

Sin embargo, ya está recuperado y junto a los Monarcas van por más a nivel colectivo, mientras que en lo personal espera convertirse en alternativa válida para la Roja dentro del corto plazo. “En el semestre pasado, el equipo peleó por la categoría y después tuvo la posibilidad de clasificar a la liguilla, así que no podemos bajar de eso”, advierte el formado en Audax Italiano, cuya escuadra dará este viernes el puntapié inicial al Apertura azteca, recibiendo al Monterrey.

Desde México se están llevando a los mejores jugadores, por ejemplo, de Chile. ¿Cómo está el nivel allá?

Desde que llegué, dije que la liga era impresionante, por el marco de público que convoca, la prensa que gira en torno a ella, los jugadores que trae y el nivel de cada equipo. Es una de las mejores de América. Es muy competitiva, está creciendo y va a seguir haciéndolo, así que es un buen lugar para venir a jugar.

¿Es la mejor del continente?

No sé si la mejor, porque la argentina y la brasileña también son muy competitivas, pero sí está dentro de las mejores ligas del continente.

¿Supiste que acá se transmitirá por televisión abierta?

Sí, estuve viendo y leyendo las noticias, y sé que muchos están esperando las transmisiones de TVN. Hay un montón de chilenos aquí, así que es una buena oportunidad para que la gente sepa un poco más de la liga, vea lo competitiva que es y nos entregue su apoyo a lo lejos.

¿Por qué los clubes mexicanos buscan a tanto jugador chileno?

El fútbol y el futbolista chileno, gracias a esta camada de jugadores que nos ha hecho pasar muchas alegrías por los logros individuales y colectivos, tomaron un protagonismo importante dentro del continente. Claramente se fijan mucho más en nosotros hoy en día, por eso hay tantos chilenos llegando acá.

Hablando de chilenos, compartes equipo con Diego Valdés y Rodrigo Millar…

Son dos muy buenos futbolistas y estoy feliz de estar con ellos, pasamos juntos en las concentraciones. A Diego, a quien conocía desde Audax, le hizo bien venir acá para seguir creciendo como jugador y persona, mientras que el Chino tiene más experiencia y tenemos mucho que aprender de él.

¿Hacen vida juntos más allá de la cancha?

Sí, de vez en cuando nos juntamos. Vivimos todos más o menos cerca. Vienen sus familias o la mía, así que generalmente nos mantenemos cerca más allá de la cancha.

“El que tenga un buen rendimiento acá, va a estar cerca de la Selección”

¿Te ilusionabas con la Copa Confederaciones antes de la lesión?

La verdad es que no era algo que me hacía ilusionar. Aquí nos estábamos jugando cosas muy importantes como para pensar más allá. Si me llamaban, quería que fuera una sorpresa, no estaba deseando la nominación y así sigue siendo. Hablando con los pies en la tierra, mi buen rendimiento acá me va a llevar a una posible convocatoria. Hay que ir paso a paso y mientras mejor haga las cosas, más me van a estar viendo.

Pero cuando viste jugar a Paulo Díaz, ¿pensaste que podías ser tú?

Capaz que sí, pero si llamaron a Paulo, es porque hizo un buen campeonato y tiene el nivel. La verdad es que yo también lo tuve, pero lamentablemente la lesión no me dejó terminar jugando. Por algo pasan las cosas y ya me tocará estar en una próxima.

¿Te sientes el central del futuro, el recambio de Gary Medel o Gonzalo Jara?

Todos los jóvenes que estamos surgiendo somos aspirantes a eso, pero no me siento con la responsabilidad de serlo, porque me parece que no lo soy. Como te dije, mi buen rendimiento me va a llevar a la Selección o a ser el recambio, como dicen ustedes los periodistas. Tengo mucho que entregar y a futuro podría ser una buena carta para la Selección.

¿Es buena vitrina México, pensando en que Juan Antonio Pizzi llama a muchos de allá?

Me parece que el fútbol mexicano es una buena vitrina y el jugador chileno que tenga un buen rendimiento acá, va a estar cerca de la Selección.

Seguro me dirás que hay que ir paso a paso, ¿pero te ves en Rusia 2018 si la Roja clasifica?

Sí. Obviamente te digo que hay que ir paso a paso, pero claro que todas estas metas que me pongo son a corto plazo. Mi objetivo ahora es hacer un buen torneo y ser un aporte importante para mi equipo. Si lo soy, estaré muy cerca de la Selección. Depende de mí.

Después de México, ¿Europa?

Claro que sí, mi sueño es llegar allá, a la élite del fútbol mundial. Hoy estoy muy feliz y cómodo en Morelia, y tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y ser un jugador destacado. Eso me llevará a lograr mis próximos sueños.

¿Es difícil dar el paso de México a Europa, como muchos piensan?

Creo que no. El fútbol mexicano es muy visto en todo el mundo, por los jugadores que hay. El que tenga un buen rendimiento, sea donde sea, estará cerca de llegar a Europa.

¿Alguna liga en especial?

Me gustaría mucho jugar en España, me seduce esa liga por los jugadores y equipos que hay.