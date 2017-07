Dilan Bernales junta fondos a punta de rifas y esfuerzo para ir al Mundial de Surf Adaptado

Dilan Bernales llega a la ex Isla El Alacrán en compañía de su madre Nelly y una revista Condorito bajo el brazo. Ahí, en esa historieta de Pepo que se hiciera conocida hace ya muchos años, están las rifas que vende en medio del Maui & Sons Arica Pro Tour para juntar fondos para ir al Mundial de Surf adaptado, que se realizará en diciembre en las famosas olas de California.

Con total calma y saludado por los surfistas que se lucen en la ola El Gringo, el pequeño de 15 años se pasea ofreciendo los números de mil pesos que le permitirán, poco a poco, cumplir un sueño al que llegó casi de rebote y por su constante curiosidad.

Desde muy pequeño, el joven, al que le diagnosticaron a los pocos meses de vida el extraño síndrome Óculo Aurículo Vertebral, se integró al Instituto Teletón de Arica para iniciar su rehabilitación. Su personalidad lo llevó a meterse a cuanta actividad podía. Batucada, teatro o scout, fueron sus hobbies durante mucho tiempo, pero, tal como él menciona, ninguno le llenó el corazón. Eso hasta que conoció el surf.

Hace dos años, la Teletón hizo un proyecto para enseñar surf a niños con discapacidad y, como era de esperar, Dilan se anotó. De ahí en más, nunca se bajó de la tabla y su carrera fue en rápido ascenso.

La Teletón hizo un proyecto hace dos años para enseñarle a niños con discapacidad a surfear. Me empezó a motivar el deporte y los doctores lo consideraron bueno para mí. Pasó a ser mi rehabilitación, me terminó gustando cada vez más y se convirtió en mi pasión, en mi día a día

“Siempre iba a todas las actividades que me invitaban y en muchas me destaqué, pero ninguna me llenaba el corazón. El surf llenó todas mis expectativas. Es una conexión tremenda la que puedes tener con el mar, sientes adrelina, felicidad, libertad, y los problemas de afuera ya no cuentan. Te sientes en paz”, señala el ariqueño.

Su pasión por el surf creció tan rápido como su carrera. Con poca más de un año sobre la tabla, el joven fue a Concón para participar del Campeonato Nacional de Surf Adaptado y se quedó con el primer lugar en su categoría, lo que le permitió clasificar al Mundial que se realizará a fines de este año en California.

Dilan Bernales va a California por su sueño / imagen: Felipe Escobedo-El Gráfico Chile

Sin embargo, el camino para llegar a Estados Unidos no ha sido fácil. Sin auspicios y falta de apoyo, la familia de Dilan ha tenido que ingeniárselas para juntar el dinero necesario. Así, su madre Nelly se ha comunicado con la Municipalidad, el Seremi de Deportes, y ahora último aprovecharon el Arica Pro Tour para vender rifas. Todo sea por llegar a cumplir un inesperado sueño

“En las empresas privadas me ha costado encontrar apoyo porque no corro en el circuito. Ahora formamos un club para conseguir el apoyo de la Municipalidad, porque no podían entregar financiamiento a personas naturales. Espero seguir sumando triunfos para mostrar mi imagen y mi surf“, señala esperanzado.

“Espero conseguir una mejor posición y ser campeón en el nacional. Sé que aún no estoy apto para ganar el Mundial, pero si espero estar en el top ten. La idea es participar en el circuito nacional de junior y darme a conocer, demostrar lo que hago y que lo bien”, concluye sobre sus expectativas.