Récord histórico en el Abierto británico de Golf que tiene a Spieth como sólido líder

El golfista sudafricano Branden Grace fue el primero en conseguir un tarjeta de 62 golpes, el sábado en la tercera jornada del Abierto Británico (The Open Championship), estableciendo el mejor resultado en un día en un torneo major de golf.

Con una temperatura más cálida que en la víspera, Grace firmó la tarjeta más baja de toda la historia de los torneos del Grand Slam, una de 62 (ocho bajo par), con ocho birdies.

Antes que él, 29 golfistas habían logrado tarjetas de 63 golpes en ‘grandes’, entre ellos Jodie Mudd en la final del Abierto Británico de 1991, en ese mismo campo.

El golfista de Pretoria, de 29 años y 35º del mundo, ha quedado en cuatro ocasiones en su carrera en el Top 5 en torneos del Grand Slam. Una de ellas fue tercero, en el Campeonato PGA de 2015.

Catch up with all of the action from a record breaking day at Royal Birkdale. #TheOpen pic.twitter.com/rD5g73y1g7

El golfista estadounidense Jordan Spieth ha consolidado su liderato en la tercera jornada en Royal Birkdale, quedando como el principal candidato a la victoria este domingo.

Spieth, ganador del Masters de Augusta y el Abierto de Estados Unidos de 2015, anotó cinco birdies epara ponerse a once bajo el par, tres golpes por delante del también estadounidense Matt Kuchar (-8).

El joven golfista texano podría emular a su compatriota Jack Nicklaus con la victoria en tres grandes del Grand Slam (el Masters de Augusta, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico) antes de los 24 años, que cumplirá la próxima semana.

Los norteamericanos Austin Connelly (-5) y Brooks Koepka (-5) acompañan a Spieth y Kuchar, en los primeros puestos de la clasificación, seguidos de cerca por el japonés Hideki Matsuyama (-4) y Grace (-4).

The Leaderboard after Round 3 of #TheOpen at Royal Birkdale. What are your predictions for tomorrow? #NTTDataWall

👉https://t.co/ZBw1iLvFn2 pic.twitter.com/RtJ6yL8jic

— The Open (@TheOpen) July 22, 2017