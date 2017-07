Wenger es tajante en el tema Alexis: "La decisión del Arsenal es no vender"

Alexis Sánchez es, sin duda, la máxima figura del Arsenal inglés. El delantero chileno convirtió 30 goles en la última temporada con los Gunners por lo que despertó el interés de diversos equipos por ficharlo para esta campaña.

Manchester City y Bayern Munich sonaron con insistencia para quedarse con el tocopillano, sin embargo, es el París Saint Germain quién tendría la intención más concreta de llevarse al chileno.

El elenco parisino realizaría una oferta de unos 40 millones de euros por la carta de Maravilla la próxima semana, según Sky Sports. Ante la posible partida del atacante, el técnico de los londinenses, Arsene Wenger, salió a aclarar la situación.

“Es sólo especulación de los medios. La decisión es no vender, está tomada y seguiremos firmes en ella“, declaró al citado medio luego de caer por 3-0 en un amistoso ante Chelsea jugado en China.

También, comentó las declaraciones del ex Barcelona, quién dijo que quiere jugar Champions League, competición que los Cañoneros no disputarán esta temporada: “No le doy demasiada importancia a las cosas que se traducen, ya sabes, toda la entrevista que recibí no significaba realmente eso. Jugamos 20 años en la Liga de Campeones, eso es 17 años antes de que Sánchez llegue y tres años con él, para que nos pueda devolver allí“, señaló tajante.

Para cerrar, comentó que el delantero no los acompaña en la gira por Asia ya que “jugó en la Copa Confederaciones (con Chile) y está de vacaciones“, descartando los rumores de que estaría negociando con los franceses.