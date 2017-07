Barroso aclara la polémica con Guede: "Tenemos diferencias, pero no para irnos a trompadas"

El defensa de Colo Colo, Julio Barroso, aclaró los rumores que hablaban de una mala relación con el técnico Pablo Guede. Luego de ganar la Supercopa frente a Universidad Católica, el zaguero manifestó que ha tenido diferencias futbolísticas con el entrenador, pero que nunca para llegar a faltarse el respeto mutuamente.

“Nosotros somos apasionados, tenemos diferencias, pero para construir algo mejor para todos. No nos hemos ido a trompadas porque yo no sería así de maleducado, y no vale la pena ensuciarme en ese sentido”, manifestó Barroso a CDF.

“Quisiera que cuando dijeran cosas así (polémica Guede), que fuera verdadero y no cosas que nos hicieran mal a mí o nosotros como grupo. Se viene una temporada exigente, tenemos que ir a buscarlo todo porque ya se ha perdido un torneo antes, añadió el defensor albo.

Por otra parte, el futbolista chileno-argentino celebró el sólido triunfo 4-1 frente a los cruzados en la Supercopa, y que sirve para completar las vitrinas del cuadro Popular, quien nunca había sumado este trofeo.

“Estoy contento porque pensamos que esta es la copa que le faltaba a Colo Colo, una más para este grupo de jugadores y le ganamos a uno de los mejores equipos en Chile. Colo Colo es un equipo muy grande, entonces todo lo que sucede repercute mucho con verdad o mentira, pero cuando se genera una presión alta nos hemos podido reponer”, cerró el defensa, refiriéndose al tenso momento vivido tras la caída ante La Serena.

Baeza destacó la garra alba

Baeza tuvo un complejo partido / Photosport

El volante de Colo Colo reemplazó a Esteban Pavez en el mediocampo albo en el título de la Supercopa, destacando la garra y voluntad que puso el equipo de Guede para poder revertir el marcador y quedarse con un inédito trofeo para el Cacique.

“Muy contento porque era la única copa que le faltaba a vitrinas del club. Nos repusimos al 1-0 y lo único que queríamos era darle una alegría al club y esto es para ellos”, manifestó el mediocampista a CDF.

“Esto es Colo Colo, sobre todo cuando vas perdiendo, demuestras la garra porque nos sobrepusimos a un equipo muy competitivo como Católica y con un resultado adverso. Espero que vengan más triunfos, un partido perfecto”, añadió.