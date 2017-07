Columna: Carepoto

Juan Ignacio Gardella

Dicen que las últimas palabras de Vicente Huidobro fueron “cara de poto”, dirigidas a la amiga que lo acompañaba en su lecho de muerte, la pintora Henriette Petit.

En eso he estado pensando últimamente, en las caras, desde que fueron los alegatos ante el TAS por el “caso Cabrera” y tuve la posibilidad de hablar con el abogado boliviano.

“Habría que ver la cara de la dirigencia chilena”, me dijo Víctor Hugo López recién terminada la reunión en Lausana, Suiza, dándome a entender que en el debate, su causa había expuesto los mejores argumentos.

Horas después, leí algo llamativamente similar. “El semblante de los dirigentes chilenos no era el mejor”, exponía en un medio argentino Claudio “Chiqui” Tapia, presidente del fútbol de ese país.

¿Alguien les habrá advertido que así es la faz normal de Salah, hombre serio, adusto, hosco?

Hace un tiempo se viene consolidando en el ambiente la idea de que a la Roja le restarán las dos unidades que le dio la FIFA por la inscripción irregular del defensa paraguayo nacionalizado. Y en eso, claramente, los discursos ante los micrófonos son fundamentales.

Tiene pinta a estrategia publicitaria esto de los rostros afligidos de los representantes criollos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en las declaraciones post-audiencia. Aquí juega todo: reglamento, argumentación y… sicología.

Y, cómo no, en esta maniobra deben estar jugando un rol clave los del otro lado de la cordillera, que tienen a la cabeza a un timonel de la vieja escuela, heredero de Grondona. Seguro los transandinos, algo habrán influido para hacer llegar hasta estas instancias a los altiplánicos, cuyo único objetivo en este cierre de las Clasificatorias es amargar a Chile.

El último en caer en esta atmósfera pesimista reinante fue Marcelo Díaz. “Creo que nos quitarán los puntos”, lamenta Carepato en un anticipo del programa El Cubo de Chilevisión. Si lo dice el “cerebro” de la Selección…

El más reciente de los “golpes” periodísticos lo dio el viernes Clarín (obvio, de Argentina). “Según fuentes confiables de la AFA, Jorge Sampaoli recibiría otra muy buena noticia: el TAS le devolvería los puntos a Bolivia”, publicó, sumando esto a la rebaja de la sanción a Messi. Cada vez es más fuerte el olor a campaña mediática.

Más allá de las razones de lado y lado, y del desenlace, lo insólito es que a poco más de un mes de la penúltima fecha doble de las Eliminatorias, todavía no sepamos si estamos en zona de clasificación o de repechaje. ¡Estamos hablando de un Mundial!

A estas alturas del camino a Rusia, esperemos que el honorable jurado no sea tan carepalo como para volver a favorecer a Lionel y compañía, y que su última palabra (no es apelable) no nos deje a nosotros con la carepoto.