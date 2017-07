Danilo dejó Real Madrid para ser compañero de Bravo en el City

Danilo es otro de los jugadores que abandona el Real Madrid. El brasileño recaló en Manchester City y se suma a las salidas de James Rodríguez rumbo a Bayern Munich y Álvaro Morata hacia Chelsea.

El lateral arribó a los ciudadanos a cambio de unos 30 millones de euros más cinco en variables vinculadas a rendimiento a futuro. El contrato será por cinco temporadas.

“Estoy muy, muy feliz. Mi ambición siempre ha sido jugar para Pep Guardiola“, señaló el ex Porto en su presentación con la camiseta celeste.

Txiki Begiristain, director de futbol del City, le dio la bienvenida al seleccionado brasileño y explicó su fichaje: “Danilo es un buen jugador que ofrece una gran versatilidad a nuestro equipo. Puede desempeñar varios roles diferentes en defensa y en el medio del campo, aumentando las opciones de Pep de cara a la nueva temporada“, aseguró.

Para finalizar, agregó que “creemos que tiene todos los atributos necesarios para tener éxito y esperamos ayudarlo a desarrollarlos durante su estancia aquí“.

Our fifth summer signing!

Let's all #welcomedanilo to the Club! 🙌https://t.co/dA58Py6Uyy

— Manchester City (@ManCity) July 23, 2017