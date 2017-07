Jordan Spieth rompe marca de Tiger Woods al ganar el Abierto británico de golf

El estadounidense Jordan Spieth ganó este domingo, en el Royal Birkdale de Southport, su primer Abierto Británico de golf, con una ventaja de tres golpes con respecto a su compatriota Matt Kuchar.

Spieth, de 23 años, completó la ronda final en 69 golpes, 12 bajo par, mientras que Kuchar, que terminó segundo, lo hizo con nueve golpes por debajo del par. El chino Li Haotong, de 21 años, terminó tercero. Se trata del tercer ‘major’ para el estadounidense, que ya se llevó el Masters de Augusta y el Abierto de Estados Unidos en 2015.

El golfista texano precisó de un total de 268 golpes (por los 271 de Kuchar y los 274 de Li) para llevarse un torneo que dominó desde el principio y que le sirve para igualar la marca del legendario Jack Nicklaus: conseguir tres grandes antes de cumplir 24 años, superando a Tiger Woods que conquistó solo dos a esa edad.

“Esto es un sueño hecho realidad para mí. Sienta muy bien tener el premio entre mis manos“, dijo el joven desde el hoyo 18, donde recibió el trofeo.

Spieth comenzó el día con una ventaja de tres golpes sobre Kuchar, pero casi termina desperdiciándola al completar con tres bogeys tres de los primeros cuatro hoyos. Por entonces ambos golfistas estaban empatados.

En la bandera 13, Spieth mandó la bola detrás de una loma desde la que no podía divisar el green, lo que le obligó a tomar una penalización para poder seguir lanzando desde un lugar adyacente.

Después retomó el control y encadenó tres birdies y un eagle en los cuatro siguientes hoyos con los que volvió a tomar una ventaja que ya no abandonaría.

“Esto ha sido memorable. Diecisiete pares y un birdie también hubiesen estado bien, pero ahí muchas formas de llegar“, bromeó Spieth, que se embolsará 1,85 millones de libras (algo más de dos millones de euros) tras su victoria.

Catch up with the highlights of an enthralling Final Round of The 146th Open. #TheOpen pic.twitter.com/ExeMn2KvTv

— The Open (@TheOpen) July 23, 2017