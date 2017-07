Mosa despeja dudas en Colo Colo: Guede sigue y "no hay opción" de que se vaya Paredes

Luego del triunfo de Colo Colo por la Supercopa, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aclaró varios puntos trascendentales en la actualidad del conjunto albo. El timonel respaldó al cuestionado Pablo Guede y confirmó la continuidad de Esteban Paredes.

“La continuidad de Pablo está asegurada pase lo que pase, a fin de año recién veremos su situación. Lo he dicho en varias oportunidades, el trabajo que vemos que hace Pablo cada día, la confianza que logra con los jugadores nos hace creer en él, apoyarlo y seguir confiando en él“, aseguró a CDF tras el triunfo 4-1 del Cacique ante Universidad Católica.

También comentó la situación del ídolo colocolino ante su supuesta partida a Peñarol: “No hay ninguna opción de que Paredes se vaya, lo vamos a jubilar aquí. Aparte de poder equiparar lo monetario, Peñarol no podría darle el lugar que Paredes tiene acá en Colo Colo. Él ya desechó esta opción y no habrá problemas en lo económico ni en los plazos para renovarle“.

“La próxima semana nos juntaremos a conversar con él, lo vamos a momificar en el estadio Monumental. Tenemos ganas y el igual de que continúe su carrera aquí“, sentenció.

El empresario igualmente destacó el buen partido de Jorge Valdivia ante los cruzados: “Contento por el Mago, demostró que está para competir por cosas importantes, lo mismo que Paredes o Valdés, por ejemplo. Todos querían sacarse la presión de encima“, señaló.

Para cerrar, comentó la actualidad del club y lo que se proponen para este semestre: “No han sido días fáciles. Ese partido de La Serena (1-4 por Copa Chile) nos marcó bastante, quedamos muy heridos. Hoy logramos que el equipo que armamos mostrara sus armas y eso nos pone contentos. El objetivo nuestro es lograr el campeonato para instalarnos en Copa Libertadores“, finalizó.