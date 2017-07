Conte y la situación de Pedro: "Tiene una fractura múltiple y deberá usar una máscara para volver a entrenar"

El delantero español de Chelsea, Pedro Rodríguez, chocó fuertemente con David Ospina en la disputa de un balón durante el amistoso que protagonizaron los Blues y Arsenal el sábado en Singapur.

Luego de la acción, el ex Barcelona debió abandonar el campo de juego y fue trasladado a un hospital cercano. En primera instancia se creyó que el jugador tenía una conmoción cerebral leve, cuestión que fue desmentida con los exámenes de rigor que arrojaron un diagnóstico más negativo.

“Al principio pensamos que solo era una contusión, pero es más serio de lo que creímos y tiene una fractura múltiple. Creo que en unos 10 días y portando una máscara podrá volver a trabajar con nosotros”, señaló Antonio Conte, entrenador de los últimos campeones de la Premier League.

El italiano también tuvo palabras para el arquero colombiano y descartó mala intención de su parte en el entuerto.

“Seguro que no fue intencional. He sido futbolista y sé que ese tipo de situaciones se pueden dar. David Ospina solo intentaba hacerse con el balón”, cerró.

Vaya susto! Afortunadamente estoy bien. Gracias por vuestros mensajes / What a shock! Fortunately everything is ok. Thnks 4 your messages 👍🏻 pic.twitter.com/8EWFm4YqcJ

— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) July 22, 2017