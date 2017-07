El fin de semana dorado del deporte chileno tuvo una "resaca" de lujo

El deporte nacional vivió varias jornadas llenas de éxito en este fin de semana con la consagración de atletas chilenos en diversas disciplinas a nivel mundial, lo cual se prolongó este lunes con María José Moya y Kristel Kobrich como protagonistas.

Todo partió el viernes 21 con el inédito título de la Sub 17 masculina en el básquetbol. Los “pequeños” cesteros se quedaron con el Sudamericano de la categoría, disputado en Perú, tras batir en la final a la poderosa Argentina por 70-60.

Ignacio Arroyo, base del quinteto nacional, entregó sus impresiones tras el campeonato: “Siempre fuimos con la mentalidad de ir partido a partido, y a medida que avanzábamos en el torneo nos dimos cuenta que estábamos para grandes cosas. Es una sensación increíble. Como grupo fue una experiencia inolvidable, un triunfo histórico y no lo vamos a olvidar nunca. Hay que aprovechar y disfrutar este momento”, señaló.

En la misma jornada fue Claudio Romero quien nos dio otra alegría pues se transformó en el campeón Panamericano Sub 20 de lanzamiento de disco en el torneo que se desarrolló en Trujillo, Perú. El atleta alcanzó una distancia de 62,09 metros para quedarse con la medalla de oro, lo que significa un nuevo récord de Chile con un disco de 1,750 kilos.

El atleta suma este logro a la medalla de oro que había ganado, en la misma prueba, en el Mundial sub 18 de atletismo que se llevó a cabo en Nairobi, Kenia. En esa ocasión lanzó a 64,33 metros el implemento en su mejor intento con la salvedad que aquella vez el disco pesaba 1,500 kilos.

Más podios

Siguiendo con el exitoso fin de semana deportivo nacional, el sábado 22 de julio fue el turno para el remo. Las remeras chilenas Melita y Antonia Abraham se coronaron campeonas mundiales sub 23 en la prueba del par femenino, consiguiendo la medalla de oro con un tiempo de 7’15″660 en las aguas de Plovdiv, Bulgaria.

Esta gloriosa etapa de laureles continuó este lunes con dos deportistas que nos tienen acostumbrados a triunfos y títulos: María José Moya y Kristel Kobrich.

La Pepa le dio al país el primer oro en los Juegos Mundiales que se desarrollan en Breslavia, Polonia. La cinco veces campeona mundial se impuso con solidez en los 200 metros ruta del patín carrera del evento.

Tras la victoria, la patinadora no ocultó su alegría: “Trabajo cumplido. Estoy feliz, me gustó la ruta, esa contra curva tenía su grado de dificultad pero me acomode mucho. Este es un trabo que venimos haciendo hace mucho tiempo. No es menor revalidar el título después de 4 años, y gracias a Dios se logró la medalla de oro”, aseguró.

La nadadora, por su parte, clasificó a la final de los 1.500 metros libres en el Mundial de Hungría, por sexta vez consecutiva en su carrera.

La lucha por las medallas se llevará a cabo este martes a las 11.30 horas de nuestro país, siendo la opción perfecta para ponerle broche de oro a las brillantes jornadas en el deporte nacional.

Otra final más para mí en un MUNDIAL!! Sexta final consecutiva en un mundial en los 1500mts!gracias a todos! Mña la final! 🇨🇱👍🏊💪 #vamoschile pic.twitter.com/GdokSVwHfr — Kristel Köbrich (@kristelkobrich) July 24, 2017