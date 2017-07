La celebración de Kristel Köbrich tras clasificar a la final del Mundial

Kristel Köbrich irá en busca de medalla en el Mundial de Hungría tras conseguir una nueva clasificación entre las ocho primeras y la clasificación a la final de los 1.500 metros libres de la especialidad, desatando una particular celebración en su foro interno y en las redes sociales.

La nadadora chilena se ubicó sexta en la etapa previa al marcar un tiempo de 16:17,28, logrando su paso en una prueba que fue dominada por la estadounidense Katie Ledecky.

“Otra final más para mí en un MUNDIAL!! Sexta final consecutiva en un mundial en los 1500mts! ¡gracias a todos! Mañana la final”, escribió la representante del Team Chile en su cuenta oficial de Twitter tras su logro.

De esta manera, Köbrich luchará este martes, a las 11:30 horas de nuestro país, por una medalla en la cita planetaria que se desarrolla en Budapest.

Además, será la antesala de la competencia que tendrá el próximo viernes disputando la ronda clasificatoria en los 800 metros libres.

Así quedaron los tiempos de clasificación:

Women 1500m Freestyle Heats, road to the final! Here are the 8 finalists! 🏊🏻‍♀️#Swimming #FINABudapest2017 pic.twitter.com/gYWbV5Siug

— FINA (@fina1908) July 24, 2017