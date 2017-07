María José Moya ganó primer oro para el Team Chile en los Juegos Mundiales

María José Moya volvió a dejar en alto la bandera de Chile. La deportista nacional le dio al país el primer oro en los Juegos Mundiales que se desarrollan en Breslavia, Polonia.

La cinco veces campeona mundial se impuso con solidez en los 200 metros ruta del patín carrera del evento, al registrar un crono de 18.840 segundos, para superar a Chu Chen Ying, de China Taipey, quien quedó a 0.137 y a Seul An Yi, de Corea del Sur, con 0.251.

“Trabajo cumplido. Estoy feliz, me gustó la ruta, esa contra curva tenía su grado de dificultad pero me acomode mucho. Este es un trabo que venimos haciendo hace mucho tiempo. No es menor revalidar el título después de 4 años, y gracias a Dios se logró la medalla de oro”, reconoció la Pepa tras quedarse con la competencia.

“La verdad es que me saque el gustito de la pista, mi segunda medalla de oro en Juegos Mundiales. Le dedico este triunfo a mi hermana que pasa siempre conmigo, a mi familia, a mis auspiciadores y a todos lo que se han preocupado por mí y me han apoyado”, añadió, mientras la presidenta Michelle Bachelet reconoció su gran triunfo felicitándola a través de Twitter: “¡Mis felicitaciones a María José Moya por esta nueva medalla, que se suma a su amplio historial de triunfos representando a Chile!”

En tanto, en varones, el criollo Emanuelle Silva terminó en la octava posición con 17.327 segundos y Lucas Silva fue 12° con 17.911.