Ángelo Sagal y su dubitativo inicio en Pachuca: "Estoy en proceso de adaptación"

Ángelo Sagal fue titular en el debut de Pachuca por la liga mexicana. El delantero nacional jugó 68′ y fue reemplazado por Erick Sánchez, en la derrota por la cuenta mínima que le propinaron los Pumas de Nicolás Castillo y Bryan Rabello.

El ex Huachipato no mostró su mejor cara en este inicio de torneo y explicó la situación comentando las distintas variables del fútbol mexicano.

“Me costó un poco. Me estoy acostumbrando a la altura (de Hidalgo, estado donde hacen de local) y estoy en proceso de adaptación. La cancha (de Pumas) estaba pesada y me costó un poco darme cuenta de eso”, señaló a Radio ADN.

El seleccionado chileno también comentó la importancia de tener a Edson Puch (quién ingresó a los 60′ ante Pumas) como compañero de plantel en tierras aztecas.

“Él llegó después, yo estuve una semana y media en Estados Unidos haciendo pretemporada y me ayudó el llegar una semana antes. Edson tiene el ritmo de México y yo no, me estoy adaptando de la mejor manera”, cerró.