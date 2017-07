Barnechea no pagó y no podrá jugar en Primera B

Barnechea logró en el torneo pasado un sufrido ascenso a Primera B. En la última fecha de la Segunda División, los huaicocheros llegaron con la segunda opción de conseguir el ascenso y además de sumar un triunfo ante Naval, tenían que esperar que Melipilla, líder en ese entonces, cediera puntos ante Independiente de Cauquenes. Aunque el panorama parecía difícil, todo se les dio a la perfección: los Potros igualaron a tres tantos ante los cauqueninos, mientras que ellos golearon a Naval.

El ascenso y el título fue celebrado por todo el plantel de Barnechea, quienes volvían a la división de plata tras un año fuera. Sin embargo, la alegría de retornar a Primera B no se concretará, ya que la ANFP confirmó este martes que el club no cumplió con los requisitos para participar en el Transición de la categoría, ya que no pagó la inscripción, y se mantendrá en Segunda División Profesional.

“En el caso del club A.C. Barnechea, no podrá competir en el Campeonato Loto (Primera B) (…) El club podrá participar en el Campeonato Segunda División si da oportuno cumplimiento a los requisitos vigentes para participar en el mismo”, señala la misiva de la ANFP.

Con esto, tal como confirmó el máximo ente del fútbol chileno, el torneo de Primera B se jugará con los mismos 15 equipos que estuvieron en la pasada temporada. Además, Independiente de Cauquenes y Naval no podrán jugar en la Segunda División Profesional por no cumplir con el pago de la inscripción.