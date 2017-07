En Botafogo esperan regularizar situación de Valencia para que debute ante Sao Paulo

Leonardo Valencia llegó a Botafogo como la gran esperanza para la creación en el mediocampo. Con el retiro de Walter Montillo y la salida de Camilo, el chileno fue la rápida solución que encontraron en la Estrella Solitaria y apuraron su fichaje. Pero la solución terminó transformándose en un problema para el cuadro carioca.

El Fogao esperaba que Valencia hiciera su debut lo más pronto posible, sin embargo, un lío judicial ha atrasado todo. El ex Palestino llegó a Brasil cumpliendo una pena alternativa por una condena de agresión en Chile a su ex novia, por lo que aún no obtiene su visa y está a la espera de lo que resuelva el Ministerio de Justicia, quienes deberán buscar la forma de homologar la pena que le dio la justicia chilena en Brasil.

Pese a que el proceso es engorroso y debe pasar por el Ministerio de Justicia de Chile y Brasil, además del consulado, en Botafogo esperan expectanted y aseguran que el trámite estará listo de aquí al fin de semana, por lo que, en caso de resolver el conflicto legal por el que atraviesa, podría jugar el sábado ante Sao Paulo por el Brasileirao.

“La idea es que sea resuelto esta semana por el Ministerio de Justicia, ya que no hay ningún impedimento y sólo es una cuestión burocrática para que llegue su visa“, dijo el presidente del club, Carlos Eduardo Perreira, para agregar que el tema de Leonardo Valencia no los tomó por sorpresa: “era un tema que ya sabíamos, y cuando ingresamos su documentación lo hicimos de forma completa. Ahora sólo queda un trámite de la legislación brasilera y a veces se demora un poco más, porque tiene que pasar por Brasilia, pero no hay ninguna dificultad. Espero que está disponible para el próximo sábado”.