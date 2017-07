Buonanotte sale en defensa del Tanque Silva: "Los responsables de meter goles somos todos"

Con lo sucedido en la definición de la Supercopa 2017, los cuestionamientos al delantero de Universidad Católica Santiago Silva se han elevado. Al uruguayo se le reprocha su falta de gol, sin embargo desde el camarín cruzado salieron en su defensa.

Uno de sus socios en ataque, el volante ofensivo Diego Buonanotte, fue el encargado de respaldar al Tanque. “Los responsables de meter goles somos todos, yo también juego en ataque y también tengo respondabilidad. Somos un equipo, todos atacan y todos defienden, Santiago es uno mas del grupo”, expresó el argentino en conferencia de prensa.

Para el Enano, la falta de gol en la UC no sólo pasa por el rendimiento del charrua. “Es en general no sólo de Santiago. Yo, por ejemplo, en el primer torneo que jugué metí ocho goles y en el segundo sólo tres. El otro día nos creamos varias ocasiones, pero Orión tuvo buenas paradas, en otras fallamos y también puede ser que nos faltó algo de fortuna”, sostuvo.

Por lo mismo, el ex River Plate enfatizó en que las críticas no se deben centrar en Silva. “Santiago aporta muchísimo al equipo, he leído mucho lo que ha salido, pero como equipo debemos avanzar y estar más fuertes. Nadie tiene la culpa de lo que pasa, todos somos rensponsables. Cuando llegué a Católica destaqué el buen clima que había, el buen vestuario y eso sigue así, hoy estamos más juntos que nunca”.

A Buonanotte se le planteó que si la falta de contundencia en ataque de Católica pasa por el conocimieto que el resto de los equipos ya tienen acerca de su juego, ante lo que manifestó que “puede ser que los otros equipos ya te conocen, eso está dentro de las reglas, yo tengo marca personal en todos los partidos, pero soy muy autocrítico, el semestre pasado no estuve a la altura de lo que hice cuando fuimos campeones”.

En cuanto a la obligación que tiene la UC por ganar el Transición, sobre todo después de la dura caída ante Colo Colo en la Supercopa, el ex Málaga comentó que “Católica siempre tiene objetivos importantes, siempre debe pelear siempre por lograr títulos, no es una presión extra, antes de jugar la Supercopa también lo pensábamos así”.