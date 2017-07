Con estadio y la Libertadores: Los altos objetivos que se trazó Pinilla en su llegada a la U

Mauricio Pinilla regresó a Universidad de Chile tras 14 años en el fútbol extranjero (además de un corto paso en 2007), y volvió con metas muy altas que cumplir en los próximos 18 meses que tendrá de contrato con los azules.

En su primera conferencia del retorno a la U, el delantero de 33 años aseguró que busca cumplir su sueño de conseguir el título del torneo nacional como sea, pero también ganar la Copa Chile e ir a buscar la Copa Libertadores 2018.

“Este es el año ideal y el período perfecto para conseguir grandes cosas. Ojalá poder aportar para que el club confirme el título del semestre pasado y pueda seguir mejorando. Apuntamos a conseguir los objetivos, el torneo y la Copa Chile, y a llegar de la mejor forma a la Copa Libertadores del próximo año, donde no vamos a ir a participar, vamos a ir a buscar la Copa”, aseguró Pinilla.

Todo esto, sumado a las ganas públicas que tiene el atacante de poder volver a la selección chilena en el corto plazo, con la idea de enfrentar las metas que tiene la Roja para clasificar al Mundial de Rusia 2018

“Para mí eso es fundamental voy a dar todo para volver a la selección, y poder ser parte de los objetivos que se le avecinan en el año 2018″, añadió el atacante en su presentación oficial en el Centro Deportivo Azul.

Por otra parte, con un tono que mezclaba seriedad y broma, Pinilla aseguró que su esposa lo molesta por el tema del recinto propio, pero él está convencido de que algún día se conseguirá concretar ese deseo.

“Mi esposa no estaba muy convencida de volver. De hecho todavía no lo está, pero vamos de a poco. Ahora es más azul que nunca. Ella me dice que no tenemos estadio, pero nosotros los llenamos todos… Aún así estoy convencido de que tendremos”, cerró.