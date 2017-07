Mario Salas suma a un viejo conocido en Universidad Católica para el Transición

Un nombre más se suma al plantel de la Universidad Católica de Mario Salas. El mediocampista Diego Rojas, quien venía entrenando en San Carlos de Apoquindo, formará parte del primer equipo de la Franja durante el segundo semestre de 2017.

El volante creativo, quien incluso estuvo en la pretemporada cruzada en Mantagua, estaba trabajando con el plantel de honor de la UC desde el pasado 19 de junio, tras regresar de su préstamo en Everton de Viña de Mar, donde estuvo durante toda la temporada 2016-2017.

El director técnico Mario Salas tenía contemplado que el antofagastino partiera nuevamente a préstamo para así sumar minutos en otro club. Sin embargo, el propio Rojas conversó con el Comandante y le dejó en claro su deseo de pelear por un puesto en la Franja.

El ex seleccionado Sub 20, quien no consiguió sumar minutos en 2017 al verse afectado por una lesión en el tendón rotuliano, deberá entrar en disputa por un puesto con Diego Buonanotte, Carlos Espinosa y Milovan Mirosevic en la zona de creación del mediocampo.

Mientras tanto a José Luis Muñoz, quien entrena con el primer equipo de la UC después de estar cedido en Santiago Wanderers, se le sigue buscando club para que juegue a préstamo durante el próximo semestre tras no entrar en los planes de Mario Salas.