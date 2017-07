Jorge Sampaoli y sentencia del TAS: "Si se modifica el fallo que se tomó, bienvenido sea"

En las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 no se puede dar ventaja en la competencia por un cupo en el Mundial, por eso la determinación del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la la inclusión antirreglamentaria del paraguayo nacionalizado boliviano, Nelson Cabrera, en los duelos del equipo altiplánico contra Chile y Perú, tiene preocupado a Jorge Sampaoli de cara a la fecha que se disputará el 31 de agosto próximo.

El entrenador de la selección argentina es consciente que la sentencia final podría restarle puntos a la Roja, su ex equipo, en una tabla en que los dirigidos por Juan Antonio Pizzi aventaja por un punto a su equipo, por eso espera que las tratativas a las que se unió la AFA lleguen a buen puerto: “No sé profundamente los argumentos de quienes decidirán, pero si se toma la decisión de que se modifique el fallo que se tomó, bienvenido sea. Si no se toma, tenemos claro que asumimos esta selección con esta posición en la tabla y hay que modificarlo. Si hay una determinación que escapa a mi análisis, bienvenido sea”, señaló en conferencia de prensa.