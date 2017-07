Mark González se lanza con todo contra Guede: "Es maleducado, bipolar y mala persona"

No se guardó nada. Mark González sacó la voz un par de meses después de su controvertida salida de Colo Colo y se lanzó con todo en contra de Pablo Guede, director técnico del Cacique. Lo tildó de “mala persona”, habló de “humillación” e incluso sacó a colación el concepto “agarrarse a combos”. El zurdo desclasificó su amargo paso por el cuadro albo durante el primer semestre de 2017, partiendo por las súplicas del propio Guede por contar con sus servicios hasta su controvertida ausencia en el último Superclásico con la U que sentenció su destino en Pedrero.

En una extensa entrevista con Fox Sports, el fubolista de 33 años hizo pública la transformación que vivió su relación con Pablo Guede y su nulo vínculo con la dirigencia encabezada por Aníbal Mosa. Pero también habló de temas que van más allá de su turbulenta historia con el ex delantero del Málaga: defendió su compromiso profesional en Macul, descartó haberse ofrecido a Universidad Católica y remarcó que en el futuro inmediato no contempla seguir jugando al fútbol en Chile, pues “por sanidad mental”, necesita trabajar fuera de nuestras fronteras.

A continuación un compilado con las declaraciones más relevantes de la extensa entrevista de Mark González:

Las súplicas de Guede: “De partida el que me llevó a Colo Colo fue Pablo Guede. Cuando él estaba en Palestino y yo en la UC me llamaba siempre, tenemos un amigo en común que es el Tito Bishara, me llamaba para preguntar por mis servicios siempre, cuando estaba en la UC rechacé la oferta de ir a Palestino. Desde ahí viene el tema con Pablo Guede. Después, cuando él se fue a Colo Colo nos topamos justamente en el matrimonio de Tito Busjhara, ahí él me dice que me quiere llevar a Colo Colo, se dieron las mismas conversaciones que habíamos tenido por teléfono, casi me suplicaba que me fuera a Colo Colo, y como siempre lo he dicho, si Católica no me quiere yo me voy a otro equipo y fue lo que pasó. Tengo pruebas, no las voy a mostrar ahora, pero si las debo hacer en algún momento lo haré”.

Comienzan los problemas: “Yo llegué a Colo Colo por pedido de él, cuando se dio todo yo lo dejé en claro todo lo que significaba para mí irme a Colo Colo. Cuando llegué, me dieron la espalda, nunca me lesioné, la única lesión que tuve fue al último, faltando 4 fechas, yo después salí al paso, hablaban demasiado del tema de mis lesiones, cosa que era mentira. Yo no sé lo que a él le pasó conmigo, era una situación que nadie entendía, yo tenía muy buena relación con todos los jugadores, nadie en el plantel entendía su comportamiento hacia mí. Yo nunca le hice nada”.

Buscar la salida: “Yo busqué mi salida pero siempre cumpliendo dentro de mi contrato. Yo tenía contrato hasta fin de año, la situación ya era desagradable, de un día para otro ni siquiera me saluda, Guede es un maleducado, yo lo saludaba y me dejaba estirada la mano, yo le decía a los jugadores si se daban cuenta de eso y se reían, yo no entiendo, claramente futbolístico no fue, hay un tema personal, claramente puede es una mala persona, envidiosa, rencorosa, muy orgulloso, dice que lo grupal está sobre lo individual, mentira, claramente vi lo contrario, muchas veces el equipo no dio resultados porque él moría con la suya, pasó a llevar al equipo, no es casualidad que en Argentina Romagnoli salió a hablar en contra de él, diciendo lo mismo que yo digo en este momento (…) Aparte que es bipolar. A veces anda en buena, otras en mala, hay que tirar la talla cuando el quiere”.

¿Guede cabrón?: “No sé, cada uno lo puede catalogar como quiera. Yo personalmente viví muchas cosas feas, hubo varios entrenamientos en los que hicieron fútbol y a mí ni siquiera me consideró, me tenía corriendo con el PF mientras todos hacían fútbol, hacía cambios y metía a los juveniles y yo seguía corriendo, entonces eso se prestó para que la prensa, que muchas veces veía los entrenamientos, sacara sus conclusiones de que yo estaba lesionado. Yo no me he interesado por ser entrenador, pero si lo fuera no le haría eso ni siquiera con un juvenil, porque en el fondo eso es como una humillación”.

La ausencia en el Superclásico: “El no tiene motivos, yo reconozco que mi única falla en el compromiso fue el no haber ido al partido con la U, lo reconozco, lo reconocí en su momento, dije que aceptaba la multa y las consecuencias, y sería. Ese no fue el motivo por el que me cortó, pero él se afirmó de eso. Guede no tiene un motivo futbolístico, tiene un motivo personal, en su momento lo hablé con él, justamente en la semana que nos tocaba jugar con Iquique, me acerqué a él, le dije ‘Pablo ¿tienes algún problema conmigo? ¿hubo algo que hice mal?’ y justamente esa semana con Iquique jugué de titular”.

“A combos”: “Conmigo su cambio fue de un día para otro, un día me saludada y después no me saludó nunca más, podíamos estar todos en la clínica haciendo tratamientos, saluda a todos, hablaba bien, se mostraba preocupado, lo hacía con todos, pero menos a uno, ese uno era yo. No sé qué tiene contra mí, lo traté de aclarar, supuestamente no pasaba nada y casualmente cuando hablé con él jugué de titular, pero lamentablemente, para mí, ese partido con Iquique fue un mal partido de todos. Después no volví a jugar, después vino la lesión, la única que tuve, y no pude volver a jugar (…) Lo mío fue una cosa demasiado notoria, muy drástico el cambio que tuvo, al principio era conversar, tirar la talla, todo bien y de un día para otro era nada, nos topábamos de frente y era una cosa desagradable, si nos podíamos agarrar a combos nos agarrábamos, pero, tal vez, por respeto al club, no lo hicimos”.

Mosa, a las órdenes de Guede: “Con la dirgencia nunca tuve relación. Obviamente que Mosa y Guede son dos personas que están aliadas, Guede lo hace todo en Colo Colo, con todo el respeto se merece Colo Colo como club grande, mientras esté el al mando una persona como Mosa y con Guede como DT van a seguir pasando cosas raras. Todas las decisiones del club pasan por Guede. El dueño de la situación siempre ha sido Guede”.

¿Por qué no habló con Guede cara a cara?: “Yo no soy de las personas que va de una a hablar las cosas, prefiero que las aguas se calmen para haacerlo, tal como lo hago ahora. Yo sabía que tarde o temprano tenía que decir todas estas cosas”.

¿Qué pasa si se topa con Guede?: “Yo creo que lo evito, este es el momento en el que me estoy desahogando, es el momento en el que voy a decir todo lo que tengo que decir, es la primera vez que tengo que hacer esto, pero si me topo con él prefiero evitarlo”.

¿Autocrítica por su paso en Colo Colo?: “Yo creo que no hice nada mal, la falta que tuve fue no haber ido al partido con la U, de ahí no se me puede reprochar nada, soy profesional en todo ámbito, llegaba temprano, hacía mis cosas, entrenaba igual o mejor que muchos, corría mucho, me entregaba por completo. Siempre he sido una persona que entrega todo y se esfuerza por dar lo mejor”.

Futuro fuera de Chile: “Estoy súper tranquilo, todos me preguntan sobre mi futuro y la verdad es que después de todo lo que pasé estoy disfrutando al máximo a mi familia. No me interesa ya jugar en Chile, si sale algo afuera ahora bien y si no sale ahora esperaré. Me da lo mismo esperar hasta diciembre”.

¿Por qué fuera de Chile?: “Es una cosa personal, por una sanidad mental. Es un todo, como dijo el Chino Ríos en su momento cuando se fue, en Chile somos muy chaqueteos, las noticias que salen hasta por si acaso, la misma gente que de repente ve lo malo, yo hoy en día no tengo que demostrarle nada a nadie, tengo una carrera espectacular afuera, diez años en equipos grandes, si bien tuve lesiones, me sobrepuse, nunca me faltó equipo. Yo hoy pienso en mi tranquilidad y esa no está en Chile, al menos no en el fútbol. Estoy disfrutando a mi familia, viendo también otros proyectos fuera del fútbol. Por ahora me voy a dedicar a mi familia y esperar”.

¿Se oferció a la UC?: “Yo desmiento todo, me parece absurdo el yo tener que ir a ofrecerme, no lo voy a hacer nunca, no me veo en la necesidad de tener que hacer eso, si vienen hacia mí y me proponen algo, perfecto, pero yo nunca le voy a tocar la puerta a un club, por mas que sea el club de mis amores”.

¿Volvería a Católica? “No, yo creo que soy bien consecuente con las cosas que digo, la verdad, no es que no quiera jugar en Católica, me encantaría, pero ahora mi necesidad es otra”.