Guede reconoció que renunció en La Serena: "Hubo algo de eso, pero me lo guardo"

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, está viviendo días de tranquilidad luego de conseguir el título de la Supercopa el domingo pasado.

La derrota en Copa Chile (1-4 ante La Serena) tuvo en la cuerda floja al argentino, sin embargo reconoció que no fue la peor de su carrera como DT. “En mi carrera hubo otras peores. Fue en San Lorenzo, cuando estuvimos seis partidos sin ganar”, reconoció en conversación con Fox Sports.

“Cuando uno es técnico sabe que cuando los resultados no llegan se tiene que ir o lo van a echar, pero creí que no era el momento”, agregó Guede, reconociendo que en la cuarta región sí renunció tras la goleada a manos de los papayeros: “Hubo algo de eso, pero me lo guardo para los que estuvimos ahí“.

Sobre su relación con el plantel y los rumores de un camarín quebrado, el técnico albo aseguró no tener problemas. “Es un poco entrar en un tema que no viene. Siempre declaré lo mismo, que no tengo problemas con los jugadores, que no me agarré con Barroso. Dije tras la pretemporada que este grupo está más unido que nunca”, cerró.