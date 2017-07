El contundente portazo de Universidad Católica a Mark González

Mark González se encuentra sin equipo tras su amargo paso por Colo Colo durante el primer semestre de 2017. En dicho panorama, el zurdo se acercó al club que lo formó como futbolista, Universidad Católica, para ofrecer sus servicios para el Transición, sin embargo en la precordillera le cerraron las puertas.

Así lo dejó en claro el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien, además de explicar que el ex Liverpool no está dentro de los planes para el plantel de la segunda mitad de año, manifestó que su caso es distinto al de otros jugadores formados en Las Condes que sí cuentan con las puertas abiertas del club.

“El caso de Mark es distinto, ha vuelto, se ha ido, estuvo en Colo Colo, me parece que es un poco forzado equiparar su situación con la de otros jugadores que en el pasado me he referido, que están muy identificados con el club y que están jugando en el extranjero, como el caso Gary Medel o Felipe Gutiérrez“, comenzó planteando Tagle.

“Me parece que no es la misma situación la de Mark, él tiene una historia un poco más alambicada, no está dentro de nuestros planes, reconociendo que es un tremendo jugador, pero no está dentro de la planificación de nuestro plantel incorporar a Mark dentro de esta temporada”, prosiguió el mandamás de la Franja.

En San Carlos de Apoquindo quedó doliendo la forma en cómo González abandonó el club en enero de 2016, cuando recurrió a una cláusula de salida unilateral de su contrato para fichar por el Sport Recife, club en el que no sumó muchos minutos a raíz de diversas lesiones y del que fue despedido en septiembre pasado.