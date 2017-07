Sifup golpea la mesa: "El paro es una de las pocas opciones que nos quedan"

El Sindicato de Futbolistas Profesionales está en alerta ante la grave situación que atraviesa la Segunda División Profesional luego de que la ANFP decidiera excluir del campeonato a Naval e Independiente de Cauquenes por el retrado en el pago de una garantía de 30 millones de pesos.

Ante este panorama, el presidente del gremio, Gamadiel García reconoció que existe la posibilidad de convocar a un paro para el próximo fin de semana, justo cuando arranca el Torneo de Transición en Primera y Primera B, como un gesto de solidaridad con ambos clubes.

“Hasta el momento (el paro) es una de las pocas posibilidades que nos están quedando. Queremos hablar con el Consejo de Presidentes. Tú sabes que la solución es súper simple. Que acepten que Naval e Independiente de Cauquenes paguen. Sabemos que tal vez no corresponde porque están fuera de plazo, pero no podemos dejar a 50 trabajadores sin contrato porque no les van a dar una chance de pagar cuatro o cinco días después”, reconoció el timonel del organismo a radio Bío Bío tras reunirse con el directorio de la ANFP.

“Deberían haberlo depositado en una fecha estipulada, lógicamente. Pero si vamos a tener 50 jugadores cesantes porque no los dejan pagar, es preocupante. Lo mismo pasa con Barnechea. Si no pagó, tiene que bajar de categoría. Pero no vamos a permitir que despidan jugadores porque tienen contratos que sobrepasan el monto de la Segunda Profesional”, añadió.

Finalmente el timonel del Sifup aseguró que “queremos profesionalizar el tema, pero también tenemos que entender que esta situación es muy distinta a otra. Estamos a dos días de que empiece el torneo, prácticamente a contramarcha haciendo las cosas, y también hay que profesionalizar el tema de los tiempos. Me parece lógico que la ANFP acepte el pago de estos equipos”.