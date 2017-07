Universidad Católica se pone plazos para cerrar la incorporación de un lateral izquierdo

A Universidad Católica le falta un jugador para cerrar su plantel versión segundo semestre de 2017. Los franjeados deben sumar un nuevo lateral izquierdo para suplir la baja de Alfonso Parot, quienfichó por Rosario Central de Argentina, y para ello determinaron un plazo.

“Nosotros queremos definir esa situación muy pronto, ojalá esta semana. Justamente para que esa definición se logre esta semana es que no hemos querido ni confirmar ni desmentir ningún nombre. Nos sirve que exista incertidumbre para el propósito que tenemos de cerrarlo“, explicó el presidente de Cruzados, Juan Tagle.

En base a lo anterior, el mandamás de la concesionaria que administra el fútbol de la UC declaró que “la semana pasada yo dije que se iba a cerrar al principio de esta semana, pero los tiempos en el fútbol son difíciles de adivinar. Esperamos que a fines de esta semana se resuelva esa situación“.

El argentino Germán Voboril, cuyo pase pertence a Racing Club de Avellaneda, es la principal opción para los estudiantiles, pero su situación ha presentado dificultades a raíz de un dinero que le debe Newell’s Old Boys. El también trasandino Luciano Balbi y el chileno Misael Dávila son otras cartas que manejan.

Pero Tagle no quiso ahondar en el caso específico de Voboril. “Nosotros siempre manejamos muchos nombres para cada puesto, Tati tiene una larga lista de nombres, por tanto no confirmamos ni desmentimos ninguna. Nuestras listas son extensas y sería una irresponsabilidad que trabajaremos con un solo nombre“, dijo cuando se le consultó por el carrilero que fue campeón del mundo Sub 20 en Canadá 2007.

De acuerdo a lasbases del Transición, los equipos de Primera División tienen hasta 24 horas antes del inicio de la segunda fecha para inscribir nuevos jugadores. O sea, de no existir paro de actividades por parte del Sifup, la UC tiene hasta las 18:00 del jueves 3 de agosto para matricular el nombre de su nuevo lateral zurdo.