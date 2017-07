Complicado sin Vidal: Bayern cae ante Inter y sufre por lesión de Ribery

Inter de Milán venció 2-0 a Bayern Munich con un doblete de cabeza del italo-brasileño Eder, este jueves en un amistoso de pretemporada disputado en Singapur, válido por la International Champions Cup, que enfrenta a los mejores clubes europeos.

Los alemanes, sin el chileno Arturo Vidal que sigue de vacaciones tras la Copa Confederaciones, empezaron dominando el duelo pero el cuadro de Luciano Spalletti, que no tiene tampoco en sus filas a Gary Medel, se adelantó en el minuto 8 con un centro de Antonio Candreva que Eder remató de cabeza desde el centro del área batiendo al arquero Sven Ulreich.

En un duelo disputado ante 23.000 personas en el principal estadio de la ciudad-estado, el conjunto italiano sentenció a la media hora de juego con otro cabezazo de Eder, esta vez al aprovechar una asistencia del croata Ivan Perisic.

Además de la derrota, el equipo de Carlo Ancelotti sufrió la lesión del francés Franck Ribery, a la media hora de juego. El atacante de 34 años sufrió un golpe en un pie tras chocar con un defensa. Tuvo que ser ayudado a retirarse a los vestuarios por dos miembros del equipo médico.

En la segunda parte Eder se quedó sin la posibilidad de lograr un triplete al ser sustituido en el minuto 50 por el internacional brasileño Gabriel Barbosa.

El Bayern, en el que su fichaje estrella James Rodríguez fue titular como mediapunta, siguió llevando el peso del partido, pero no fue capaz de romper la defensa del conjunto italiano, muy peligroso al contraataque.

De esta forma, los bávaros cerraron su gira por Asia con muchas dudas de cara al arranque de la temporada, tras ser goleados por 4-0 por el AC Milan, empatar 1-1 con Arsenal y vencer -no sin dificultades- al Chelsea por 3-2 (ganaba por 3-0).

