Las dos grandes dudas que tiene Guede para el debut de Colo Colo en el Transición

Colo Colo sigue preparando el debut en el torneo de Transición, donde es una obligación lograr el título para lograr la clasificación a la fase grupal de la Copa Libertadores del próximo año y además para olvidar el fracaso del último Clausura en el que perdieron la corona en la última fecha con Universidad de Chile.

Los albos comenzarán el desafío este domingo a partir de las 18:00 horas, cuando reciban a Deportes Antofagasta en el estadio Monumental. Coincidencia o no, el nuevo torneo comienza justo ante el verdugo del semestre pasado, quienes rescataron un empate en Macul en la penúltima fecha y dejaron sin el título del Clausura al Cacique, y de paso, se lo entregó al archirrival.

Por lo mismo, para dicho compromiso el técnico Pablo Guede no quiere sorpresas y ya comenzó a preparar el equipo titular que espera ser el mismo que ganó la Supercopa ante Universidad Católica el domingo pasado. Sin embargo, hay dos dudas que mantienen preocupado al argentino.

Luis Pedro Figueroa y Andrés Vilches se encuentran contracturados y ambos no han podido entrenar con normalidad durante estos días. Guede esperará a ambos jugadores hasta el entrenamiento del sábado, para finalmente repetir el elenco que goleó a la UC por 4-1 en el Estadio Nacional.

En caso de no recuperar a ambos jugadores, el adiestrador probó algunas variantes en la oncena, donde Óscar Opazo y el peruano Christofer Gonzales ganan terreno para reemplazar a los contundidos.

Si bien, Guede aseguró que mantendrá el esquema, este puede variar al 3-2-4-1 que entrenó en la pretemporada, con el Torta y Canchita como extremos abiertos.

Para enfrentar a los Pumas, también estaba disponible el recuperado Matías Zaldivia, pero el jugador no sería considerado, ya que le falta ritmo futbolístico. Misma situación de Octavio Rivero quien cuenta con el alta médica, pero no será considerado para no evitar una nueva lesión.

Así, el cuadro albo realizó fútbol este jueves donde Agustín Orión; Fernando Meza, Julio Barroso, Felipe Campos; Claudio Baeza, Gabriel Suazo; Opazo, Jorge Valdivia, Jaime Valdés, Gonzales y Esteban Paredes fueron los 11 elegidos en el equipo titular. Todo se definirá en las próximas horas.