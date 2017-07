El trabajo físico especial de Pinilla para adelantar su redebut en la U

El delantero Mauricio Pinilla fue presentado el pasado martes como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, donde llega por 18 meses y luego de 10 años en el exterior. El ahora ex futbolista del Genoa tuvo una compleja temporada 2016-2017 en Italia, jugando sólo 581 minutos con su escuadra en el Calcio.

Con ese escenario, en el cuerpo técnico de Guillermo Hoyos buscan poder nivelar físicamente a Pinilla con el resto de sus compañeros, pensando en la dura pretemporada que realizaron en La Serena, con trabajos especiales para el goleador, quien entrena normalmente desde el pasado martes en el Centro Deportivo Azul.

Según contaron a El Gráfico Chile desde La Cisterna, el jugador de 33 años ha trabajado a la par del resto del equipo universitario y luego tiene designados ejercicios especiales, los cuales incluyen trotes más extensos tras los entrenamientos, y preparación en el gimnasio a cargo del staff de Hoyos en la U.

“Empecé a trabajar el 6 de julio en la pretemporada del Genoa y hoy (martes) empecé a trabajar con la pelota, lo que me va a ayudar. El técnico verá en qué plazo debutaré. Si juego uno o diez minutos, seré feliz. Quiero insertarme rápido en el sistema táctico, solo me falta intensidad con el balón para jugar. A través de WhatsApp, con el cuerpo técnico de la U me fui poniendo a punto cuando estaba en Italia”, apuntó el ariete en su presentación en la U.

Todo esto, pensando en que Pinilla pueda redebutar en la segunda fecha del campeonato nacional, cuando los azules reciban a Deportes Temuco, el próximo viernes 4 de agosto (20:00 horas) en el Estadio Nacional.

Lorenzo Reyes a disposición

Por otra parte, el volante Lorenzo Reyes volvió esta semana a los entrenamientos de los azules, luego de superar una lesión muscular en el muslo izquierdo, que le impidió ser parte del plantel que realizó la pretemporada en la Cuarta Región y de los primeros partidos por Copa Chile.

Luego de recibir el alta médica desde los especialistas de la U, Reyes quedó a disposición del técnico Guillermo Hoyos para el debut de los universitarios en el torneo de Transición 2017, pero el DT preferirá reservarlo para la segunda fecha y así no apurar la adaptación del ex Real Betis.

La U visitará este sábado 29 de julio (15:00 horas) a Curicó Unido en el Estadio La Granja, en la primera fecha del campeonato nacional y buscando revalidar el título conseguido en el primer semestre de este año.