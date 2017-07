Mago Valdivia 2.0: con nueva dieta y alimentación prepara sus trucos para brillar en Colo Colo y volver a la Roja

Jorge Valdivia está viviendo una nueva juventud en el fútbol. El Mago, con 33 años, regresó a Colo Colo luego de 11 años totalmente recargado, con las pilas puestas para seguir en los primeros planos.

Y la forma de hacerlo es de una manera muy particular, con una dieta muy estricta sin gluten a la que el mediocampista se somete con rigurosidad, con el fin de seguir más vigente que nunca y retribuirle la confianza que depositó el Cacique en sus servicios. De paso, mirando de reojo a la Selección chilena de cara a la última etapa de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

“Empecé en Brasil y ahora me siento muy bien. Fueron ocho meses, sin consumo de alcohol, me lesioné mucho menos desde entonces“, dijo sobre su nueva dieta sin gluten durante un evento de presentación de sus nuevos zapatos para este semestre.

Sabido es que a Valdivia no le gusta hablar con los medios, pero al revelar su nuevo régimen alimenticio se explaya como nunca. “Cuando la dejo es cuando estoy de vacaciones. En Emiratos también la retomé y en Colo Colo también. No soy celiaco, pero lo hice principalmente por el tema de las lesiones, me ha traído grandes beneficios desde que lo hago“.

“Cuando comemos, mis compañeros y el cuerpo técnico me tiran tallas, pero es parte del proceso. Mi esposa Daniela (Aránguiz) me ha ayudado mucho con la dieta“, sentencia.

No se quedó allí y sentenció con claridad: “Dejar de tomar alcohol fue una de las mejores decisiones de mi carrera“.

“La dieta pasó por un tema netamente de las lesiones, no fue algo difícil para mí, fue un objetivo rápido que me propuse y lo logré, perdí mucho peso y estaba muy flaco, me sentí muy bien“, expresó.

Incluso se dio tiempo para bromear con este hecho: “Si es un sacrificio grande porque a mi me gustan mucho las pizzas y ahora no puedo comerlas, ver a otros haciéndolo me da más ganas de comer“.

Su preparación

El volante es claro al sentenciar que está muy pendiente de mejorar su condición física, para ser cada vez más duradero. Y él lo sabe, de hecho cuando se le pregunta de un posible regreso a la Roja de Juan Antonio Pizzi tiene el discurso ya planeado.

“Espero que si me llaman a la Selección pueda durar los noventa minutos. Ustedes (los periodistas) siempre me molestan que no duro todo el partido“, tras lo cual dio una risotada, en un ambiente muy abierto.

Acerca de las prácticas en los albos, dijo que “los entrenamientos son muy duros, muy exigentes, los trabajos siempre son muy fuertes. Pablo (Guede) es muy exigente, espero llegar pronto a la exigencia que tiene en el club“.

Además, confesó que el profesor Juan Ramírez (ex PF de Colo Colo y que hoy trabaja con Arturo Vidal de forma personal), le dio un programa de trabajo que sigue al pie de la letra para mantenerse en forma.

“Juan (Ramírez) me mandó muchos trabajos físicos para desarrollar cuando estaba en Emiratos, son trabajos que hace Arturo en Alemania y me ha ayudado mucho. Lo fácil es decir que los jugadores no se cuidan y por eso se lesionan. En el cuerpo médico de Colo Colo nunca dejan nada al azar y está en contacto siempre con MEDS“, aseguró.

“Sé que debo mejorar mucho en lo físico y es un tema progresivo, no tiene relación que me haya ido a Emiratos para volver bien a Colo Colo, solo quiero jugar bien y ser un aporte”, cerró.

Es el nuevo Jorge Valdivia, el que se reinventa a los 33 años para seguir brillando y entregando sus trucos de magia en las canchas nacionales.