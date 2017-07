La "protección adicional" que tendrá Jeisson Vargas en su segunda etapa en la UC

El regreso de Jeisson Vargas a Universidad Católica no es un fichaje cualquiera, se trata del retorno de uno de los jugadores más promisorios surgidos durante los últimos años en el fútbol chileno, por lo mismo el grupo Saputo desembolsó 3 millones de dólares para quedarse con el 60% de su pase, una cifra elevada considerando que cuando se hizo la transacción, en agosto del año pasado, el talentoso atacante recién tenía 18 años.

Un año más tarde de aquella transferencia, el recoletano nuevamente aparece como jugador del primer equipo de la UC. Su prematura venta al Montreal Impact implicó un préstamo durante un año en Estudiantes de La Plata, para que sumara experiencia en una liga más competitiva que la chilena, antes de dar el salto a la primera línea del fútbol mundial. Y si bien la experiencia en Argentina comenzó bien, un mal rendimiento futbolístico y problemas fuera de la cancha terminaron borrando a Jeisson en el Pincharrata.

Por eso, en Las Condes saben que en su retorno a la precordillera, lo que más necesita Vargas en encauzar su carrera a punta de buen fútbol, pero también de otros elementos. “Jeisson, como todos los jugadores jóvenes formados en casa, tiene una relación especial con sus antiguos entrenadores, ellos nos ayudan porque tienen una relación de amistad y cariño”, explica el presidente de Cruzados, Juan Tagle.

“Se les da a todos una protección adicional, a jugadores que viven experiencias que son difíciles, yo tengo un hijo de 18 años y no me quisiera imaginar cómo viviría él este nivel de exposición. En el caso de Jeisson se requiere una red de apoyo y este club está bien preparado para brindarla”, prosigue en su argumentación el timonel de la UC.

En ese sentido, el mandamás franjeado destaca la madurez que exhibe el ex seleccionado Sub 20 en esta nuva etapa en la precordillera. “Estuve con Jeisson cuando Católica jugó con San Lorenzo, viajó desde La Plata a Buenos Aires a estar con el plantel, me pareció verlo muy bien, lo vi maduro, lo vi con mucho interés de jugar en Católica”, sostiene.

Continuando con lo anterior, el abogado de profesión destaca que “Jeisson ha tenido conversaciones conmigo, también con Tati, con gente de distintas áreas del club, con Mario tuvo una conversación antes de definir el asunto, con el sicólogo del club, con la gente del cuerpo técnico. A todos nos pareció que está muy bien preparado, con muchas ganas y con muchos deseos de tener un muy buen semestre acá y que eso resulte beneficioso para todos”.

Publimetro.cl Jeisson Vargas feliz en San Carlos: “Necesitaba estar acá” El delantero, pese a que ya redebutó con los Cruzados, recién fue presentado este miércoles como refuerzo de los cruzados.

“He conversado con todos”

De escuetas declaraciones, en su presentación Jeisson Vargas fue consultado por el concepto madurez. “Eso se se va viendo con el tiempo, tengo 19 años y mi carrera está recién comenzando. Necesitaba estar acá”, dejó en claro el futbolista que logró el título del Clausura 2015-2016 con Universidad Católica.

Tal como manifiesta el presidente de Cruzados, desde distintos estamentos del club se han acercado para dialogar con Vargas sobre su regreso a la UC. Al respecto, el propio jugador contó que “he conversado con todos, esta es mi casa, me llevo bien con todos, ellos me dicen lo mismo de siempre, que soy un jugador joven, que tengo que seguir entrenando de la manera en que lo hago y que así voy a conseguir las cosas que me propongo“.

El gerente deportivo de la Franja, José María Buljubasich, fue uno de tantos que conversó en profundidad con Jeisson. Sobre el retorno a San Carlos de Apoquindo del promisorio atacante, el Tati expresa que “estamos contentos de que Jeisson esté con nosotros, antes de irse fue un gran aporte para el título que logramos el primer semestre de 2016 y esperamos que sea un aporte para el equipo tanto dentro como fuera de la cancha. El plantel lo recibió muy bien, ahora sólo resta seguir trabajando como lo viene haciendo, de hace rato que está entrenando con nosotros y esperamos que le vaya muy bien, eso es lo que todos queremos“.

La segunda etapa de Jeisson Vargas en el primer equipo de la UC, de momento, se da en el marco de un préstamo de seis meses, pero en Cruzados asumen que podría darse la opción de extender su cesión a fin de año. “Eso no está acordado ahora, pero siempre existe esa posibilidad. No hay un acuerdo como que tengamos nosotros una opción de que con nuestra voluntad pudiéramos extenderlo, eso tendría que ser algo acordado en su momento con el jugador y el Montreal”, apunta Juan Tagle.